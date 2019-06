Assunzioni Facile.it ed E-price: nuovi posti di lavoro in Italia per giovani

Nuove offerte di lavoro da parte di Facile.it ed E-price per chi sogna una carriera nell’e-commerce e nel settore del web. Il primo cerca personale a Cagliari grazie ad una nuova apertura mentre ePRICE seleziona personale a Milano. Vediamo quali sono le offerte di lavoro e come candidarsi.

Assunzioni ePRICE in Lombardia, le posizioni aperte

ePRICE, società specializzata nell’e-commerce con 133 punti di ritiro in tutta Italia, sta cercando candidati per tirocini retribuiti con rimborso spese della durata di 6 mesi.

La sede di lavoro è Milano.

Al momento ePRICE sta cercando le seguenti figure:

-stage addetto customer care per il ruolo di seller support. I candidati dovranno occuparsi del servizio clienti e seguire l’operato dei venditori.

-stage addetto amministrazione del personale per candidati che hanno già esperienza nel ruolo con conoscenza Office, Excel e Word.

-internship catalog’s content analyst. Si cercano candidati con predisposizione al lavoro in team.

-tirocinio content executive per neolaureati o laureandi in Economia, Scienze della Comunicazione o Marketing.

I candidati interessati alle offerte di lavoro di Eprice possono inviare il cv alla pagina https://jobs.eprice.it/offerte-di-lavoro prendendo visione di tutte le offerte aperte.

Assunzioni Facile.it in Sardegna, le figure ricercate

Anche Facile.it assume in Sardegna grazie ad una nuova sede a Cagliari. Si cercano 200 persone da reclutare.

Secondo un recente articolo riportato da Unione Sarda, il noto portale web che si occupa di comparazione offerte per assicurazioni, prestiti, mutui, adsl, energia e telefonia etc ha aperto una sede nella città sarda e sta assumendo personale, di cui una parte sarà reclutato nel 2020. Per quanto riguarda le figure ricercate si parla di addetti servizio e all’assistenza clienti.

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina lavora con noi https://www.facile.it/lavora-con-noi.html dove vengono elencate tutte le offerte di lavoro attive anche nel resto del paese.

