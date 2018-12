Assunzioni Facebook e Aruba per lavorare nel settore digitale: le posizioni aperte in Italia

Sognate di lavorare nel settore It o digitale? A cercare personale sono Facebook e Aruba. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Facebook lavora con noi, ecco le posizioni aperte

Il vostro sogno è lavorare con Facebook? Il celebre social network sta cercando nuovo personale in Italia e all’estero. Sono varie le opportunità di lavoro con il colosso americano.

Facebook, di cui tutt’oggi il presidente è Mark Zuckerberg, ha la sede principale a Menlo Park, in California e tanti uffici in tutto il mondo tra cui quello di Milano. In totale conta 33mila dipendenti a livello globale. In Italia sono aperte delle posizioni a Milano e per la precisione:

-creative strategist. Per cui si richiede esperienza importante nel ruolo, capacità di storytelling, copywriting e comunicazione visiva, nonché di Keynote, PowerPoint, InDesign, Illustrator e Photoshop.

-public policy manager. Per questa figura si cerca un candidato laureato e con esperienza che abbia ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua

-marketing science partner. Si richiede un candidato con laurea in Economia, Statistica, Ingegneria, Biostatistica, Scienza dei dati, Economia, Matematica, Informatica e Sociologia con esperienza e doti relazionali, software R, SPSS, SAS, lingua inglese e una seconda lingua

-client solutions manager. Si cercano candidati laureati e con esperienza nel settore marketing o media che devono conoscere bene Facebook e i prodotti pubblicitari.

-client partner- il candidato ideale ha almeno 8 anni di esperienza nel settore marketing o pubblicità online e gestione degli account dei clienti oltre che l’ottima conoscenza della lingua inglese.

Per chi sogna di lavorare all’estero, Facebook ha aperte delle posizioni anche in grandi città quali Londra, Parigi, Berlino, Shanghai etc. Tutte le opportunità di lavoro con il colosso americano sono disponibili a questo link dove vengono pubblicate le varie offerte lavoro per l’Italia e facendo la ricerca tematica anche per l’estero.

Aruba lavora con noi, le figure ricercate

A cercare personale è anche Aruba. Al momento si cercano i seguenti profili:

-senior accountant a Bibbiena. Per cui è richiesta buona conoscenza di contabilità, bilancio, normativa fiscale e IVA, diploma di Laurea Magistrale o esperienza sul ruolo.

-solutions architect a Ponte San PIetro e Arezzo. Si cerca una figura con conoscenza TCP/IP, firewalling e apparati di rete e diploma di Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica.

– senior controller a Ponte San Pietro. Il candidato ideale ha un’esperienza di Controllo di Gestione minima di almeno 5-6 anni, conoscenza di Contabilità industriale e Reportistica gestionale

-project manager a Firenze, Roma e Arezzo. Si cerca un candidato con ottima conoscenza della Posta Elettronica Certificata, Conservazione Digitale, Fatturazione Elettronica, metodologie di Project Management e disponibile alle trasferte

-addetto assistenza clienti a Bologna e Firenze. La figura ricercata conosce il linguaggio HTML, CSS, Javascript, CMS PHP+MySQL

-It leader sviluppo sviluppo e programmazione a Firenze. La figura ricercata conosce J2EE, Hibernate, Spring, Struts oltre che il Database MySql.

Tutte le offerte di lavoro con Aruba e i dettagli sui requisiti richiesti, le competenze e maggiori informazioni sulla proposta di lavoro sono disponibili alla pagina lavora con noi

