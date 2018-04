Assunzioni Eurospin e Leroy Marlin 2018: nuove posizioni aperte in Italia, ecco le figure cercate

Nuove offerte di lavoro nel settore della grande distribuzione e del commercio con le proposte lavorative di Eurospin e Leroy Marlin. La nota catena della grande distribuzione, attiva nel settore discount, è alla ricerca di nuovi profili da assumere in vari punti vendita italiani. Anche Leroy Marlin, il gruppo che si occupa di arredi e bricolage, sta cercando nuovo personale. Vediamo insieme quali sono e come candidarsi.

Leroy Marlin lavora con noi, le posizioni aperte

Leroy Marlin è alla ricerca di vari profili da assumere con contratti a tempo determinato e non. Di seguito le figure ricercate che saranno assunte, in questo caso, con contratti a tempo determinato:

Hostess e Steward nei punti vendita di Vicenza con contratto a tempo determinato part time e a Torino, sempre part time o nei weekend.

Consigliere di vendita mondo giardino a Milano Pantigliate

Responsabile logistica a Milano che sarà assunto full time con contratti a tempo determinato

Consigliere di vendita reparto utilenseria a Campi Bisenzio

Venditore specialista arredo bagni full time a Bergamo

Consigliere di vendita a Bergamo

Consigliere di vendita reparto decorativo a Torino

Consigliere servizio posa a Torino

Addetti magazzino part time a Torino

Addetto Supply Chain full time a Milano

Si cercano poi figure stagionali per reparto vernici, giardino a Milano Corsico e figure per stage varie.

Tutte le posizioni attive con Leroy Marlin si possono trovare sul sito lavoro e carriere dove c’è anche la possibilità di inviare direttamente la candidatura.

Eurospin lavora con noi, le posizioni aperte

Anche Eurospin assume in tutta Italia e sono varie le figure disponibili pubblicate sul portale lavoro e Carriere dell’azienda. Si cercano, ad esempio, addetti amministrazione del personale a Verona, Addetti al Centralino a Catania, Capo Settore a Torino, Espansionista a Milano Varese, Tecnico It a Romentino, Payroll Specialist ad Albergo (Verona), Software Developer e analista It a San Martino Buon Albergo, geometra in Friuli Venezia Giulia, Tecnico di cantiere a Milano Sud, Lodi e Piacenza e Senior Php a Verona. Per tutte queste posizioni è richiesto diploma o laurea a seconda della posizione scelta. Tutte le opportunità di lavoro di Eurospin si trovano nel portale Eurospin lavora con noi, dove è anche possibile candidarsi online.

