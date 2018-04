Assunzioni Eurospin 2018: nuove posizioni aperte, offerte lavoro in Italia

Eurospin Italia sta cercando nuovo personale da assumere, anche per stage. La celebre catena di discount sta selezionando nuovi collaboratori in tutta Italia. Vediamo quali sono le posizioni aperte, come candidarsi e chi può farlo.

Eurospin lavora con noi, i requisiti

Eurospin, holding italiana attiva nella Grande Distribuzione Organizzata di alimenti e beni di largo consumo, ad oggi conta più di 9mila collaboratori. Grazie ad un piano di espansione, l’azienda sta cercando nuovo personale da immettere in ruoli operativi per cui è richiesta la residenza in zona rispetto alla sede di lavoro. Si cercano nello specifico:

-Addetti banco salumeria e gastronomia a Noci (Bari), San Giovanni in Fiore (Cosenza), Amantea (CS), provincia Lecce, Sassuolo (Modena), Carpi (MO), Potenza, Ravenna, provincia di Taranto. Le risorse devono avere esperienza nella GDO, la figura dovrà provvedere alla sistemazione dei cibi e allestimento bando, dovrà dare anche disponibilità a lavorare su turni.

– Assistenti e vice assistenti di filiale a Gioia del Colle (Bari), Rossano Calabro (CS), Trebisacce (CS), Ravenna, San Giorgio Jonico (Taranto), Vibo Valentia. Questa figura dovrà occuparsi della gestione del punto vendita e del personale, è necessario possedere residenza in zone limitrofe, essere automuniti, disponibilità a lavorare su turni festivi nonché capacità di pianificazione e autonomia lavorativa.

-Addetti banco macelleria a Leno (Brescia) Brindisi, provincia Caserta, Trebisacce (CS), Cosenza, Bozzolo (Mantova), Lavello (Potenza), Ravenna, provincia Roma, Salerno e Taranto. Per questa posizione è necessario avere esperienza nel ruolo.

-Addetti vendite a Ravenna, Guastalla (Reggio Emilia) e Massafra (TA). Anche per questa posizione è necessario avere esperienza nel ruolo e capacità di relazionarsi con il pubblico.

Eurospin è anche alla ricerca di Addetti vendita categorie protette a Bari e provincia, Capi settore di zona a Taranto e provincia. Sono disponibili anche assunzioni in sede tra cui Espansionisti in Lombardia (Milano, Varese), Friuli Venezia Giulia con laurea in urbanistica o Ingegneria civile / edile, Architettura, Addetto Area IT a Brindisi con precedente esperienza nella Gdo, laurea in ambito IT e conoscenza pacchetto Office, Capo Settore a Torino e in Sardegna, Software Developer, Payroll e Geometra di Cantiere.

Come candidarsi

Tutte le figure ricercate sono disponibili sul sito Eurospin lavora con noi . Le posizioni si possono aggiornare di volta in volta, i candidati possono anche inserire il Cv direttamente online. Chi sarà ritenuto idoneo sarà contattato dalle Risorse Umane dopodiché sono previsti dei colloqui a seconda della posizione per cui ci si è candidati.

Per informazioni e/o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a [email protected]

