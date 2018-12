Assunzioni Esselunga e Penny Market: 900 posti di lavoro futuri e posizioni aperte

Nuove offerte lavoro nel settore della GDO. A cercare personale sono Esselunga SpA e Penny Market. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Esselunga prossime assunzioni

Grazie all’apertura di un nuovo polo logistico a Brescia, Esselunga assumerà molte persone. Si parla di ben 900 assunzioni nel prossimo futuro. Prossimamente l’azienda costruirà un grande polo logistico a Ospitaletto, una sorta di cittadella che avrà un’importante ricaduta occupazionale nella zona e porterà a quasi mille posti di lavoro. Ovviamente le assunzioni partiranno solo una volta che il polo sarà terminato, si parla di 3 anni per realizzare i lavori e terminare il grande progetto che include un investimento di 500 milioni di euro. Attualmente non si ancora quali saranno le figure richieste ma dalle notizie emerge che alcuni posti saranno riservati alla ex dipendenti della Stefana. Per il resto saranno assunti impiegati, mulettisti, operatori vari.

In attesa di saperne di più su questo grande progetto che avrà un’importante ricaduta occupazionale vediamo quali sono le posizioni aperte con Esselunga, la maggior parte delle quali interessano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Toscana.

Tra le figure ricercate in questo momento segnaliamo quelle per:

-Allievi Responsabili Bar Atlantic a Parma, Reggio Emilia, Bologna e Casalecchio di Reno, Firenze e provincia, Novara e provincia, Milano e provincia

-Allievi Carriera Direttiva di Negozio in varie città

-Addetti al Servizio di Sorveglianza a Varese, Gallarate, Induno Olona, Olgiate Olona, Saronno, Venegono, Sesto Calende, Milano e provincia Bresso, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Cologno Monzese, Gessate, Pioltello, Segrate, Baranzate di Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Rho, Solaro, Abbiategrasso, Buccinasco, Corbetta, Corsico, Settimo Milanese, Pantigliate, San Giuliano Milanese, Pavia e provincia, Broni, Vigevano, Voghera, Lucca e provincia, Capannori, Porcari, Camaiore, Viareggio, Brescia e provincia, Corte Franca, Desenzano del Garda, Sarezzo, Quaregna, Biella, Novara e provincia Borgomanero, Castelletto Ticino, Firenze e provincia, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Galluzzo, Prato, Verona, Alessandria e provincia, Piacenza, Parma, Bergamo e provincia, Reggio Emilia, Modena e provincia.

Si cercano anche Allievi Responsabili Profumerie Esserbella, Baristi Bar Atlantic, Capi Reparto Parafarmacia, Picking and Delivery Supervisor, Store Manager Profumerie Esserbella.

Alcune posizioni di lavoro sono invece disponibili in sede tra cui Data Scientist, Supply Chain Specialist, Frigorista, Addetto al Servizio Clienti, IT Business Analyst e Organization And Process Engineer a Limito di Pioltello. Si cercano anche Manutentori Impianti Elettrici Industriali a Biandrate, Parma e Limito di Pioltello.

Tutte le offerte di lavoro con Esselunga, comprese le informazioni sui career day e i dettagli sui requisiti richiesti sono disponibili alla pagina seguente dedicata a carriere e selezioni.

Lavoro con Penny Market

A cercare personale è anche Penny Market la nota catena di discount presente con vari punti vendita in Italia. Al momento sono aperte delle posizioni nei punti vendita ma anche in sede. Si cerca, ad esempio, un direttore di negozio a Monteriggioni, in provincia di Siena. Il candidato ideale ha maturato o almeno 3/5 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare. Ricercato anche un Assistente Direttore di Negozio a Desenzano, o Responsabili di Zona su Bari e provincia e un media marketing specialist a Cernusco sul Naviglio con background accademico in Marketing e Comunicazione ed ha maturato un’esperienza di circa 3/5 anni in ambito Advertising all’interno di Azienda modernamente strutturate. Tutte le offerte lavoro con Penny Market si trovano alla pagina dedicata alle carriere.

