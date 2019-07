Assunzioni Esselunga 2019: nuovi job day e offerte lavoro per diplomati e laureati

Esselunga ha organizzato dei nuovi Job Day per selezionare personale. La catena di supermercati assume in tutta Italia e in vista di nuove aperture organizza dei recruiting day che sono solitamente a numero chiuso e su invito.

Prossimo Job Day

I candidati interessati a partecipare devono iscriversi all’evento e chi sarà idoneo con le posizioni ricercate verrà contattato per prendere parte alla giornata suddetta. Solitamente si cercano varie figure tra cui Allievi Carriera Direttiva, addetti vendite etc. In questo momento, Esselunga ha organizzato il prossimo Job Day a Milano per il giorno 8 ottobre mentre le candidature potranno essere inviate dal 19 agosto in poi. Gli interessati, a partire dalla data indicata, possono collegarsi a questa pagina dove sono riportate tutte le informazioni sull’evento e sulle candidature. Una volta mandata la propria, soltanto coloro che risulteranno idonei saranno contattati per partecipare e riceveranno l’ora e il luogo esatto in cui si svolgerà il job day.

Le posizioni cercate

Attualmente Esselunga sta cercando vari profili, inoltre in programma c’è l’apertura di un nuovo centro logistico a Ospitaletto (Brescia) che dovrebbe portare all’assunzione di 900 persone in futuro. Per quanto riguarda i posti di lavoro disponibili nei punti vendita, la maggior parte riguardano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Toscana. Si cercano diplomati o laureati anche senza esperienza da immettere in percorsi di stage oppure personale con esperienza.

Tra le figure al momento ricercate ci sono:

-Allievi Responsabili a Brescia e Corte Franca, Desenzano del Garda, Sarezzo), Bergamo e Curno, Nembro, Stezzano.

-Cassieri -Ausiliari alle Vendite a Milano, Cologno Monzese, Gessate, Pioltello, Segrate, Bresso, Sesto San Giovanni, Baranzate di Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Corsico, Settimo Milanese, Corte Franca, Mantova, Rho, Solaro, Abbiategrasso, Buccinasco, Corbetta, Varese, Sesto Calende, Castellanza, Gallarate, Induno Olona, Olgiate Olona, Saronno, Venegono.

– Addetti al Servizio di Sorveglianza a Reggio Emilia, Bergamo, provincia di Milano, Lucca, Parma, Brescia, provincia di Monza Brianza e altre province

-Allievi Responsabili Bar Atlantic in varie province italiane tra cui Prato, Bologna e Casalecchio di Reno, Parma, Reggio Emilia, Monza, Viareggio, Milano, Bergamo, Curno, Nembro, Stezzano, Torino

-Food Packaging Compratore Junior, Senior IT Business Analyst, Sap Finance, Addetti Produzione di Pasticceria e Supply Chain Specialist a Limito di Pioltello

Esselunga cerca anche Allievi Responsabili Profumerie Esserbella, Commessi Esserbella, Estetiste Esserbella in vari punti vendita e Store Manager Profumerie Esserbella a Milano e provincia, Reggio Emilia, Bologna e Casalecchio di Reno.

Queste sono solo alcune delle posizioni ricercate da Esselunga, tutto l’elenco è disponibile alla pagina lavoro e carriere

Leggi anche: Assunzioni Ryanair per assistenti di volo: nuove selezioni tra agosto e settembre 2019

Condividi su