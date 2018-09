Assunzioni e concorsi pubblici 2018: 500 posti a Genova per gestire emergenza Ponte Morandi

Sono attese centinaia di assunzioni negli Enti locali in Liguria in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto scorso. Secondo quanto riporta la bozza del “decreto legge Genova” le assunzioni sono necessarie per gestire il grave stato di emergenza che sta vivendo la città da oltre un mese nonché operare in seguito al cedimento del tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10.

Come avverranno le assunzioni?

Le assunzioni negli Enti locali in Liguria saranno effettuate entro il 2019 tramite concorsi pubblici e liste di graduatorie di concorsi già effettuati in precedenza. Come confermato anche dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il documento sarà pronto e molto presto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con i dettagli. Gli inserimenti di personale saranno effettuati da Città metropolitana di Genova, dal Comune di Genova, Regione Liguria e altri enti regionali e comunali. Si parla di contratto di lavoro a tempo determinato. Da quello che si apprende il personale sarà reclutato dapprima dallo scorrimento delle graduatorie di concorsi già svolti, qualora non si riesca a trovare le figure richieste si procederà ad attivare nuovi concorsi.

Leggi anche: Concorsi Pubblica Amministrazione: nuovi posti di lavoro futuri contro assenteismo

Le figure ricercate

Non è ancora del tutto noto di quali figure si necessita ma sicuramente dovrebbero figurare polizia locale e protezione civile oltre che figure in grado di gestire le emergenze. Ne sapremo sicuramente di più prossimamente.

Dunque non resta che attendere la pubblicazione dei concorsi o le informazioni relative al tipo di reclutamento, se legato allo scorrimento delle graduatorie, mentre in questo link è possibile leggere la bozza del Decreto Genova

Leggi anche: Assunzioni Rai 2018: concorso per 25 impiegati amministrativi, requisiti, scadenza e info retribuzione

Per informazioni e/o chiarimenti/rettifiche e comunicati stampa scrivete a [email protected]

Ricordiamo che non selezioniamo Cv ma offriamo solo delucidazioni in merito alle offerte di lavoro riportate.

Condividi su