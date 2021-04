Assunzioni Costa Crociere: 80 posti di lavoro in Sicilia

Nuove offerte lavoro con Costa Crociere che che organizza delle opportunità di formazione e dei percorsi formativi per 80 persone in Sicilia. Vediamo di che cosa si tratta.

80 candidati per il percorso formativo di Costa Crociere

La famosa compagnia crocieristica, ha pensato delle opportunità formative finalizzate poi all’assunzione per 80 persone che otterranno un contratto a tempo determinato rinnovabile. Il bando ha lo scopo di formare 80 candidati da assumere basandosi su 4 diversi percorsi formativi. Si tratta di animatori, animatori per bambini, fotografi e commis pasticceria. Per ogni categoria sono previsti 20 posti. Il corso di formazione prevede 300 ore più 90 di stage in Sicilia, a occuparsene è l’agenzia Global Service for Enterprise di Palermo.

L’idea di Costa Crociere, è riservata a persone senza lavoro, quindi inoccupati e disoccupati, che potranno fruire dei percorsi formativi finanziati da Regione Sicilia e Fondo Sociale Europeo. Una volta finito tutto il percorso formativo si passerà direttamente all’assunzione.

Figure ricercate e requisiti

Per quanto riguarda le figure ricercate da Costa Crociere, si tratta di:

-20 animatori

-20 animatori per bambini

-20 fotografi

-20 pasticceri

In merito ai requisiti, Costa Crociere fa sapere che sono richiesti il diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra tedesco e francese. Per la posizione di pasticciere, invece, è richiesto il diploma di ad indirizzo alberghiero e una buona conoscenza della lingua inglese. Costa specifica che una volta terminato il percorso formativo, il 55% degli studenti idonei saranno assunti con un contratto a tempo determinato rinnovabile.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono inviare la loro candidatura entro la data del 20 aprile 2021 collegandosi alla pagina Carriere di Costa Crociere Jobs On-Board.

Sempre alla stessa pagina sono consultabili tutte le offerte lavoro previste in questo momento e il percorso guidato per inviare la propria candidatura., infatti, in vista dell’estate, sta assumendo vari candidati per lavorare sulle navi da crociera pronte a salpare nuovamente dopo un lungo periodo di stallo a causa della pandemia.

