Assunzioni Capgemini 2018: 700 posti di lavoro in arrivo, figure ricercate e requisiti

Nuove opportunità di lavoro grazie a Capgemini che ha avviato una campagna assunzioni per 700 posti entro la fine del 2018. Per chi sogna di lavorare nel settore dei servizi di consulenza, tecnologia e outsourcing, il gruppo francese è uno dei leader assoluti nell’ambiente del digitale tanto da essersi aggiudicato il titolo Top Employer. Di recente Capgemini ha comunicato l’intenzione di avviare una maxi campagna di reclutamento per 700 risorse da inserire nei settori Digital Transformation, Internet of Things, Cybersecurity e Insights & Data. Vediamo nel dettaglio quali sono le figure cercate e i requisiti essenziali per candidarsi.

Capgemini lavora con noi, figure cercate e requisiti

Capgemini ha annunciato nuove assunzioni per giovani, anche senza esperienza, oppure figure specializzate da inserire nei vari percorsi aziendali. Le offerte di lavoro sono valide per varie regioni tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Campania e nello specifico per le città di Milano, Torino, Roma, Marcon (Venezia), Stezzano (Bergamo), Bologna, Piacenza, Genova, La Spezia e Napoli.

Delle 700 figure ricercate, ben 450 sono rivolte a laureati o neolaureati in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale e delle Telecomunicazioni, Economia e Commercio, e Scienze Economiche e Bancarie, gli altri 300 posti saranno rivolti a figure con competenze nei settori Insights & Data, Digital Manifacturing, Cybersecurity, DCX nonchè consulenti business e con esperienza nei mercati Financial Services, Telecomunicazioni e PA.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, oltre alla laurea nelle discipline indicate sopra, è richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e capacità di lavorare in team nonché essere predisposti all’innovazione.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al link seguente https://www.capgemini.com/it-it/careers/ dove saranno attivate tutte le posizioni annunciate dalla Società. Nell’attesa è possibile consultare le altre posizioni aperte dall’azienda in questo momento. Appena avremo maggiori dettagli vi informeremo subito sugli annunci di interesse.

