Assunzioni Benetton e Piazza Italia 2018: varie posizioni ricercate in tutta Italia

Nuove offerte lavoro nel settore della moda e vendite. A cercare personale sono Piazza Italia che è a caccia di collaboratori nei vari punti vendita italiani e anche Benetton, che di tanto in tanto aggiorna il database delle offerte lavoro con nuove proposte in sede. Di seguito un breve excursus sulle figure ricercate.

Piazza Italia lavora con noi, requisiti e figure richieste

A cercare personale è Piazza Italia, famosa catena di abbigliamento con sede a Nola, che nel nostro paese conta centinaia di punti vendita in franchising e più di 2mila dipendenti. In questo momento sono varie le opportunità di lavoro della catena di abbigliamento. Ecco una breve panoramica delle figure ricercate:

-Visual Merchandiser a Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Cosenza. Si cercano anche all’estero.

-Store Manager a Civitavecchia, Avezzano, Viterbo, Pinerolo e Bari

– Operations Talent a Napoli

Per queste offerte di lavoro è richiesta esperienza nel settore, che varia ovviamente in base alla singola posizione, diploma o laurea, disponibilità e flessibilità oraria, soprattutto per chi lavora nei negozi, che puntano alle vendite proprio al sabato e la domenica, festivi e weekend, capacità comunicative e doti relazionali per gestire la clientela. Tutte le offerte lavoro di Piazza Italia si trovano alla pagina lavoro e carriere

Benetton lavora con noi, requisiti e posizioni aperte in Veneto

A cercare personale è anche Benetton, la celebre azienda di moda veneta che sta cercando alcuni profili a Padova, Treviso e altre sedi. Come sempre tra i requisiti di base per candidarsi troviamo passione per la moda, esperienza pregressa, conoscenza dell’inglese e titolo di studio adatto a seconda della posizione richiesta. Ad esempio, ora si sta cercando un Visual In Store a Padova, una figura che dovrà essere in grado di “Valorizzare le collezioni di abbigliamento all’interno dei negozi e delle vetrine attraverso la definizione delle linee guida del visual merchandising e Individuare le azioni strategiche più adatte alla struttura del negozio e allo stock di magazzino del singolo punto vendita al fine di incrementare le vendite” come si legge nell’annuncio stesso.

Ti potrebbe interessare anche: Lavoro settore moda: assunzioni Kering Group e Max Mara, le posizioni aperte

Oltre alla flessibilità, disponibilità oraria e doti comunicative, si cerca un candidato che abbia da 1 a 2 anni di esperienza, oltre che capacità di lavorare in team. Benetton cerca anche un candidato per stage in merchandising a Ponzano Veneto che abbia una breve esperienza pregressa nel settore fashion e ovviamente passione per la moda. Per la sede di Treviso si cerca un’educatrice con laurea in scienze della formazione/dell’educazione, doti relazionali ed esperienza in centri per l’infanzia. Altri profili cercati sono District Manager per l’area Marche, Abruzzo, Umbria e Molise con esperienza pre

gressa e in grado di gestire punti vendita e Visual Merchandiser Undercolors. Anche in questo caso è richiesto un profilo con esperienza pregressa e titolo di studio in linea. A cercare personale nel settore della moda sono molte aziende italiane e non come Gucci che sta portando avanti u piano assunzioni molto importante a livello nazionale come abbiamo riportato di recente nell’articolo Assunzioni Gucci: 900 posti di lavoro nel settore moda, le figure richieste

Condividi su