Assunzioni Amazon: offerte di lavoro a Torrazza Piemonte per vari profili

Amazon ha lanciato delle nuove offerte di lavoro nella provincia di Torino. Il colosso dell’e-commerce infatti ha di recente aperto il centro distribuzione di Torrazza Piemonte e di tanto in tanto vengono aperte delle nuove posizioni di lavoro. Nel giro di tre anni, il centro di Torrazza Piemonte dovrebbe garantire 1200 posti di lavoro.

Amazon, comunque, ha tra i progetti anche l’apertura di altri magazzini e centri distributivi come avevamo visto negli articoli:

Offerte lavoro a Torrazza Piemonte

Per quanto riguarda le offerte di lavoro a Torrazza Piemonte, come scrive torinotoday, il colosso è alla ricerca di varie figure tra cui HR Business Partner, Manutentore elettrico/meccanico, System Development Engineer, Junior HR Generalist, Senior HR Business Partner, Manutentore elettrico/meccanico – Esperienza nella tipografia, Senior HR Business Partner, Helth and Safety Coordinator, Supervisore Squadra di Manutenzione con Esperienza nella tipografia, Supervisore Squadra di Manutenzione, Safety Specialist, IT Support Engineer, Workforce Staffing Manager, Tecnico di manutenzione dell’affidabilità e Team Leader Logistico. Per tutte queste posizioni sono richiesti diploma o laurea a seconda del profilo ma anche esperienza in determinati settori come riportato negli annunci.

Sempre per Torrazza Piemonte si cercano anche operatori di magazzino che dovrà occuparsi di ricezione, stoccaggio e confezionamento articoli. Tra i requisiti richiesti per inviare la candidatura disponibilità a lavorare su turni e nel weekend, conoscenze informatiche, essere automuniti e puntualità e precisione. Per questa posizione si svolgeranno degli incontri mercoledì 10 luglio e mercoledì 24 luglio presso il Centro Lavoro Torino, in via Carlo del Prete 79 con i selezionatori di Gi Group. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare un’email a [email protected].

Altri profili

Amazon cerca nuovi profili anche negli altri magazzini sparsi in Italia. Operatori di magazzino si cercano anche a Passo Corese, Castel San Giovanni, Vercelli mentre per gli uffici di Milano sono aperte delle posizioni per Account manager, hr investigator, real estate expansion manager e altri profili. Per il magazzino di Casirate d’Adda si cerca anche un Hr operations Admin, mentre per gli uffici di Cagliari sono aperte delle posizioni per Recruitment Specialist. Tutte le offerte di lavoro di Amazon si trovano a questa pagina .

