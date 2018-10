Assunzioni Amazon e Spotify 2018: interessanti offerte lavoro anche all’estero per giovani

Nuove opportunità di lavoro con Amazon e Spotify. I due colossi internazionali dell’e-commerce e dello streaming on demand stanno cercando nuove figure da reclutare. Vediamo quali sono le offerte di lavoro.

Amazon, nuove assunzioni in Italia

Amazon sta ampliando la sua rete distributiva in Italia con l’apertura dei nuovi poli logistici di Casirate d’Adda (Bergamo), Spilamberto (Modena), Crespellano (Bologna), Torrazza Piemonte e Brandizzo (Torino) e Buccinasco (Milano) di cui vi abbiamo più volte parlato (Assunzioni Amazon 2018: 400 posti di lavoro con nuovo polo logistico a Spilamberto) Grazie al piano di investimenti previsto, Amazon creerà 1700 posti di lavoro nelle varie sedi e magazzini su cui sta puntando negli ultimi mesi.

Molte delle offerte lavoro riguardano il centro logistico di distribuzione a Castel San Giovanni per cui spesso sono richiesti magazzinieri e varie figure come operai, addetti alla movimentazione della merce, addetti alla ricezione dei prodotti, addetti all’imballaggio e allo smistamento nonché Reliability Engineering Maintenance Planner, Tecnico di manutenzione dell’affidabilità, EMEA Investigations Manager etc.

Per la sede di Milano si cercano: Junior Development Executive, Sr Data Scientist, Partner Development Manager, Senior Vendor Manager, Senior Quality Assurance Engineer.

Per Torino Amazon sta invece cercando Senior Technical Program Manager, Scientist Internship, Machine Learning Scientist, Research Scientist.

Altre posizioni aperte sono quelle per Loss Prevention Manager a Passo Corese (Rieti), Tecnico di manutenzione dell’affidabilità a Torrazza Piemonte, Safety Manager a Casirate d’Adda (Bergamo), Operations Supervisor a Crespellano (Bologna).

Queste sono solo alcune delle figure ricercate da Amazon che vengono aggiornate di volta in volta, quindi vi consigliamo di collegarvi alla pagina Amazon lavora con noi per avere una panoramica completa.

Spotify lavora con noi

Anche , la nota app di streaming on demand musicale sta cercando nuovo personale da assumere in Italia e all’estero. Spotify ha sede centrale a Stoccolma ma è presente anche in Italia con Spotify Italy srl a Milano. In questo momento si cerca nuovo personale a Milano.

Tra le posizioni aperte troviamo quelle per Editor, per cui si richiede un candidato con almeno 3 anni di esperienza nell’industria musicale e nella programmazione di musica per TV, radio e multimedia, ottima conoscenza inglese e passione per la musica.

Diverse anche le possibilità di lavoro all’estero come Artist & Label Marketing Coordinator a NY, Head of ALM a Londra,Incident Response Analyst a Stoccolma.

Tutte le offerte lavoro si trovano alla pagina Spotify lavora con noi e su Linkedin, dove vengono aggiornate periodicamente.

