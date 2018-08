Assunzioni Amazon 2018: offerte lavoro nei magazzini e uffici italiani, le posizioni aperte

Continua il piano espansione di Amazon che è alla ricerca di nuovo personale nei vari centri logistici italiani. Entro il 2018 Amazon si è prefissata l’obiettivo di reclutare 1700 persone nelle varie sedi in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Sardegna.

Posizioni aperte

Sono tanti i poli logistici, centri di smistamento e magazzini di Amazon presenti nel nostro paese in apertura: Casirate d’Adda (Bergamo), Spilamberto (Modena), Crespellano (Bologna), Torrazza Piemonte (Torino) e Buccinasco (Milano). Le assunzioni infatti riguardano anche gli uffici e l’assistenza clienti oltre che i vari magazzini, poli logistici e depositi, che porteranno al reclutamento di circa duemila persone. Amazon, al momento, ha alcune posizioni aperte per le quali sono necessari requisiti in base all’offerta. Ad esempio, la conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche o di altre lingue sono quasi sempre richiesti.

Nell’attesa di avere maggiori informazioni sull’apertura dei nuovi poli, centri distributivi e magazzini di cui vi abbiamo parlato di recente in questi articoli (Assunzioni Amazon 2018: 400 posti di lavoro con nuovo polo logistico a Spilamberto, Lavoro Amazon 2018, nuovo magazzino a Casirate d’Adda: 400 assunzioni al via, come candidarsi) Amazon sta cercando personale a Castel San Giovanni, in Emilia Romagna, centro logistico distributivo per cui si cercano operai, addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Si cercano figure anche per il centro assistenza clienti di Cagliari e la la sede corporate di Milano così come per la sede di Passo Corese e Vercelli. Per Milano le ricerche sono aperte per Digital Advertising Account Manager, Amazon Pickup Point Business Development, Manager Strategic Account Management Online Advertising, Amazon Digital Music Product Manager, Sr Program Manager, Operational Excellence, Principal Agency Partnerships Manager, Digital Advertising, Senior Custom Program Manager, Solution Delivery Manager e via dicendo.

Per la sede di Castel San Giovanni si cercano: Tecnico di manutenzione dell’affidabilità, Sr Reliability Maintenance Engineering Technician, Apprendistato in area IT e IT Support Technician.

Come candidarsi

Per Vercelli si cercano: Regional Manager Loss Prevention, Tecnico di manutenzione dell’affidabilità, Machine Safety Engineer – Advanced Technologies. Altre offerte di lavoro attive sono: Safety Manager a Casirate d’Adda, IT Support Engineer a Passo Corese, Account Manager, Italian Public Sector, AWS a Roma, Business Intelligence Engineer, Alexa AI e Machine Learning Scientist a Torino. Queste sono solo alcune delle offerte lavoro presenti, tutte le altre si trovano al link https://www.amazon.jobs/ da dove è possibile inviare direttamente la propria candidatura.

