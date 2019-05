Assunzioni Amazon: 100 posti di lavoro e nuovo deposito smistamento in Friuli

Ancora offerte di lavoro con Amazon che dimostra di puntare molto all’Italia e lo fa con l’apertura di un deposito di smistamento a Fiume Veneto (Pordenone). Recentemente abbiamo visto che il colosso americano ha tra i progetti certi l’apertura di alcuni centri smistamento e depositi:

Leggi anche: Nuove offerte lavoro Amazon 2019: 180 posti a Verona, figure ricercate

Assunzioni Amazon 2019: 115 posti di lavoro a Roma grazie a nuovo magazzino

Apre nuovo centro in Friuli Venezia Giulia

Il nuovo centro smistamento del Friuli Venezia Giulia avrà il compito di smistare la merce nell’area nord est, tutto ciò avrà una ricaduta occupazionale molto importante nel nostro paese. Per quanto riguarda il nuovo centro smistamento di Fiume Veneto, si tratta di una struttura che dovrebbe essere attiva nei mesi prossimi, circa 4500 metri quadri e 100 posti di lavoro, almeno all’inizio. Si tratterà sicuramente di posti di lavoro a tempo indeterminato.

Come scrive Ansa, riportando le parole di Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics Italia: “Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento vicino a Pordenone dove grazie a oltre 20 anni di esperienza nel settore, progressi tecnologici e investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci”.

Le offerte lavoro nei magazzini italiani

Al momento non ci sono notizie precise sui posti di lavoro e le figure ricercate, ma sicuramente si cercheranno operatori di magazzino, impiegati e figure tecniche legate alla logistica. Nel frattempo è possibile dare un’occhiata alle offerte lavoro di Amazon che sta cercando figure in tutta Italia. La maggior parte delle offerte arrivano da Torrazza Piemonte, Vercelli, Castel San Giovanni e negli uffici di Milano. Per il nuovo centro piemontese, ad esempio, si cercano operatori di magazzino che abbiano almeno 18 anni di età, comprendano l’italiano, siano disponibili a lavorare su turni e fare straordinari ma anche flessibili e con atteggiamento positivo verso il lavoro. Operatori di magazzino sono ricercati anche a Passo Corese e Vercelli così come a Castel San Giovanni. Le offerte di lavoro di Amazon si possono trovare a questo sito dove sono elencate le varie possibilità.

A questa pagina, invece, sono disponibili le altre offerte di lavoro a Milano e presso le altre sedi di Amazon. Tra le ricerche attive quelle per supervisore squadra di manutenzione, recruiter, account manager e via dicendo.

Leggi anche: Assunzioni Amazon: 2mila posti di lavoro grazie a nuovo deposito a Colleferro

Condividi su