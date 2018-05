Assunzioni Aldi 2018: 200 posti di lavoro con apertura nuovo magazzino a Landriano

Nuovi posti di lavoro nella GDO grazie all’apertura del nuovo magazzino Aldi a Landriano, in provincia di Pavia. Il gruppo tedesco della grande distribuzione ha tutte le intenzioni di espandersi in Italia e grazie all’avvio del nuovo magazzino saranno disponibili ben 200 posti di lavoro.

Aldi lavora con noi, 200 posti di lavoro grazie all’apertura di nuovo magazzino

Aldi assumerà 200 persone in Lombardia grazie all’apertura del magazzino di Landriano. I lavori sono già iniziati e, grazie a questo enorme progetto, ad avere una ricaduta positiva sarà il mercato del lavoro. Per Aldi si tratta del secondo polo dopo quello di Oppeano, Verona, ma nei progetti della nota catena tedesca ci sono anche l’apertura di 45 punti vendita in tutta Italia e ben 1500 posti di lavoro. La nuova apertura del centro di Landriano avrà lo scopo di creare un ponte importante per la distribuzione nell’area Nord ovest. Per adesso si sa che il magazzino potrà contare su una superficie di 100mila metri quadri, più 3700 mq per uffici e centro formazione che avrà lo scopo di formare appunto i nuovi collaboratori. Per adesso le offerte di lavoro relative alla nuova apertura del centro di Landriano non sono state comunicate anche se quasi certamente si tratterà di impiegati ma anche operai, magazzinieri e addetti alla movimentazione merci.

Offerte di lavoro con Aldi

Nell’attesa di avere maggiori informazioni sull’apertura del nuovo centro di Landriano e dei conseguenti posti di lavoro, sul portale lavoro e carriere di Aldi sono disponibili tutte le posizioni aperte in questo momento. Ad esempio a Verona si cercano Assistente Reparto Acquisti Articoli Promozionali (m/f), Business Analyst Reparto Acquisti Articoli Promozionali (m/f), Assistente Comunicazione (m/f), IT Analista Funzionale / IT Consultant Junior (m/f), IT Reporting & BI Expert (m/f), Tecnico del Servizio di Prevenzione e Protezione (m/f) etc. Altre offerte di lavoro sono disponibili a Oppeano, Piacenza, Pordenone, Mira, Noale e altre città del Nord Italia.

