Assegno Unico: importo medio 144 euro, ma mancano all’appello 3 milioni di figli

L’assegno unico ha fatto centro e lo Stato è riuscito a dare un taglio al welfare risparmiando parecchi miliardi di euro. Spariscono infatti le detrazioni per figli a carico e l’importo medio assistenziale diminuisce.

Le domande presentate finora sono infatti 7,5 milioni. Mancano all’appello 3 milioni di potenziali beneficiari, cioè famiglie con figli. Non poco se si pensa che l’assegno unico è stato esteso a una più ampia platea di beneficiari rispetto ai vecchi assegni per il nucleo familiare.

Importo medio assegno unico 144 euro

Secondo i dati Inps fotografati al 30 giugno 2022, sono circa 5,7 milioni le domande di assegno unico universale presentate, relative a circa 9,1 milioni di figli. L’Istituto di previdenza ha pagato finora più di 1 miliardo di euro al mese a favore di 7,5 milioni di figli, appartenenti a 4,7 milioni di famiglie.

L’importo medio mensile per richiedente è di 232 euro, pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente. Mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 144 euro. Sempre secondo l’Inps, le domande di assegno unico sono arrivate più dal Sud che dal Nord. Le regioni con più richieste sono la Calabria e la Sicilia che raggiungono l’89% di aventi diritto. Mentre al Centro e al Nord si registrano valori percentuali più bassi con la Liguria che registra un 73% di richieste.

Stessa dinamica per quanto riguarda il livello dei pagamenti. Gli importi più alti, in conseguenza di Isee basso (sotto i 15.000 euro), vanno al Sud. Circa il 45% dei figli pagati appartiene a nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, e quindi percepisce il massimo del beneficio. Mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato Isee e quindi percepisce l’importo minimo.

Il risparmio per lo Stato

Ricordiamo che l’assegno unico familiare, al di là dell’importo medio erogato, assorbe diverse indennità fino a poco tempo fa riconosciute separatamente e che sono:

le detrazioni per figli a carico

l’assegno di natalità fino a 800 euro

l’assegno familiare erogato dai comuni

gli assegni ai nuclei familiari (ANF)

il bonus bebè

Tutto sommato si tratta di un risparmio di spesa enorme, abilmente calcolato dal governo. Che, oltretutto, lega la misura dell’indennità economica a una capacità reddituale delle famiglie bassa attraverso l’indicatore Isee. Mancano poi circa 3 milioni di beneficiari. Come mai?