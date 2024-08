In molti casi si tende a fare confusione tra pensione vecchiaia e assegno sociale. In realtà si tratta di prestazioni previdenziali INPS del tutto diverse, sia in termini di requisiti che di importi.

La pensione di vecchiaia è legata a requisiti contributi e anagrafici. L’assegno sociale, invece, è legato a requisiti anagrafici e reddituali. Il requisito anagrafico è lo stesso. Sia per la pensione di vecchiaia sia per l’assegno sociale la soglia anagrafica da varcare è il 67° anni di età.

Andiamo, a vedere le differenze.

La pensione di vecchiaia oggi e domani

La pensione di vecchiaia scatta per coloro che hanno compiuto 67 anni di età e possono vantare 20 anni di contributi versati (in alcuni casi bastano anche solo 15 anni). Dal 2025, per via della riforma, la pensione di vecchiaia potrebbe trasformarsi nella nuova Quota 92, ossia pensionamento con 67 anni di età e 25 anni di contributi.

Allo stesso tempo potrebbe essere prevista una finestra di flessibilità in uscita. Si permetterebbe, fermo restando i 25 anni di contributi, di andarsene in pensione già a 63 anni oppure di continuare a lavorare anche dopo i 67 anni per altri 5 anni. Tuttavia, chi uscirebbe prima dei 67 anni dovrebbe ricevere una pensione mensile più bassa rispetto a coloro che restano a lavoro.

Assegno sociale: requisiti

L’Assegno Sociale, invece, è un sostegno economico destinato alle persone di età pari o superiore a 67 anni che si trovano in difficoltà economiche. Questa forma di assistenza, fornita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), è accessibile a tutti i cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari, purché residenti in Italia da almeno dieci anni consecutivi. Una delle caratteristiche fondamentali dell’assegno sociale è che non è legato ai contributi previdenziali, rendendolo una misura puramente assistenziale.

Per ottenere l’assegno sociale, è necessario soddisfare specifici criteri:

Età : Il richiedente deve avere almeno 67 anni. Questo requisito è stato stabilito per garantire che l’assegno vada a beneficio delle persone anziane che non sono più in grado di lavorare o che hanno difficoltà a trovare un impiego.

: Il richiedente deve avere almeno 67 anni. Questo requisito è stato stabilito per garantire che l’assegno vada a beneficio delle persone anziane che non sono più in grado di lavorare o che hanno difficoltà a trovare un impiego. Cittadinanza e Residenza : Il richiedente deve essere cittadino italiano, cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, o cittadino extracomunitario con un permesso di soggiorno di lungo periodo (CE-SLP). Inoltre, è essenziale che il richiedente risieda in Italia da almeno dieci anni consecutivi. Questa clausola mira a garantire che il beneficio sia concesso a coloro che hanno un legame stabile con il Paese.

: Il richiedente deve essere cittadino italiano, cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, o cittadino extracomunitario con un permesso di soggiorno di lungo periodo (CE-SLP). Inoltre, è essenziale che il richiedente risieda in Italia da almeno dieci anni consecutivi. Questa clausola mira a garantire che il beneficio sia concesso a coloro che hanno un legame stabile con il Paese. Situazione Economica: Il reddito annuale del richiedente deve essere inferiore a 6.947,33 euro se vive da solo. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, il reddito combinato della coppia non deve superare i 13.894,66 euro. Questo criterio di reddito è fondamentale per determinare l’ammissibilità e l’importo dell’assegno.

E’, comunque, possibile in alcuni casi passare dall’assegno sociale a pensione di vecchiaia.

Importo e domanda

Per l’anno 2024, l’importo dell’assegno sociale è stabilito a 534,41 euro mensili, distribuiti su tredici mensilità. Tuttavia, l’importo effettivo ricevuto può variare in base al reddito del beneficiario. Se il reddito del richiedente è inferiore alla soglia stabilita, ma non nullo, l’importo dell’assegno verrà ridotto di un valore corrispondente alla differenza tra l’importo completo dell’assegno e il reddito personale. Se il reddito del richiedente supera la soglia stabilita, non avrà diritto a ricevere l’assegno.

Il pagamento dell’assegno sociale inizia a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto, è consigliabile presentare la domanda il più presto possibile per evitare ritardi nell’erogazione del beneficio.

La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata all’INPS. È possibile presentare la domanda direttamente attraverso il portale dell’INPS o avvalendosi dell’assistenza di un patronato. Il patronato può offrire supporto nella compilazione e nella presentazione della documentazione necessaria, facilitando l’intero processo per il richiedente.

La funzione dell’assegno sociale

L’assegno sociale rappresenta una risorsa fondamentale per molti anziani che si trovano in difficoltà economiche. Fornisce un sostegno economico essenziale per coloro che non hanno accesso ad altre forme di reddito, garantendo loro una maggiore sicurezza finanziaria. Questo beneficio consente di coprire parte delle spese quotidiane, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani.

Inoltre, l’assegno sociale svolge un ruolo cruciale nella lotta contro la povertà tra gli anziani, riducendo il rischio di esclusione sociale. Grazie a questo sostegno, molti anziani possono mantenere un livello di vita dignitoso, partecipando attivamente alla vita comunitaria.

Riassumendo