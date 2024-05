L’assegno sociale è una prestazione assistenziale economica erogata dall’Inps a favore dei cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che si trovano in condizioni di disagio economico e che non hanno diritto a una pensione di vecchiaia. E’ una prestazione riconosciuta a domanda dell’interessato a favore di persone bisognose ed è quindi condizionata al rispetto di alcuni limiti di reddito.

Non solo. Fra gli altri requisiti più importanti per ottenere l’assegno sociale a domanda dell’interessato, vi è l’età anagrafica (67 anni compiuti) e la residenza stabile in Italia da almeno 10 anni.

I limiti di reddito dell’assegno sociale 2024

Ne hanno diritto, non solo i cittadini italiani, ma anche quelli appartenenti alla Ue e ad altri Paesi che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno permanente. Oltre ai rifugiati politici e agli apolidi.

L’assegno sociale è quindi una misura temporanea, subordinata al possesso dei requisiti di cui sopra. L’Inps, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha rinnovato tale prestazione assistenziale aggiornando i limiti reddituali da non superare per mantenere il godimento o per fare domanda per la prima volta.

Nel dettaglio, spiega la nota, per ottenere e mantenere il diritto all’assegno sociale bisogna possedere un reddito personale non superiore a 6.947,33 euro all’anno (13.894,66 euro se si tratta di persona coniugata). Qualora questi limiti fossero superati e l’interessato non ne dà comunicazione all’Inps, l’Istituto sospenderà d’ufficio l’erogazione dell’assegno recuperando altresì gli indebiti.

Ricordiamo che l’assegno sociale può essere percepito anche in misura ridotta in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge. Se il richiedente ha un reddito annuo complessivo superiore al limite, ma inferiore al doppio del limite stesso, l’assegno sociale è erogato in misura ridotta. Il reddito viene valutato tenendo conto del reddito del richiedente e, se coniugato, del reddito del coniuge.

Ma anche se il beneficiario è ricoverato in strutture socio-assistenziali a carico dello Stato o di enti pubblici. In questo caso l’assegno sociale è erogato al 50% se il ricovero è a totale carico degli enti e del 75% se la retta per il ricovero è a parziale carico dell’assistito, ovvero è in misura inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale.

Importi dell’assegno sociale 2024

Ma qual è l’importo dell’assegno sociale 2024? Per quest’anno la cifra spettante per intero per tredici mensilità è di 534,41 euro per un totale di 6.947,33 euro all’anno. L’importo in misura ridotta è, invece, calcolato come segue:

Reddito superiore al limite: In caso di reddito superiore al limite, l’assegno sociale è erogato in misura pari alla differenza tra l’importo dell’assegno sociale completo e il reddito eccedente il limite. Ad esempio, se il limite di reddito per il 2024 è di € 6.513,50 per i cittadini soli e il richiedente ha un reddito di € 7.000,00, l’assegno sociale in misura ridotta sarà pari a € 486,50 mensili (€ 6.513,50 – € 7.000,00).

Ricovero in strutture socio-assistenziali: In caso di ricovero in strutture socio-assistenziali, l’assegno sociale viene erogato in misura pari al 50% o al 75% dell’importo completo, a seconda che il ricovero sia a totale carico o a parziale carico degli enti. Ad esempio, se l’importo dell’assegno sociale completo è di € 534,41 mensili, l’assegno sociale in misura ridotta per ricovero a totale carico sarà pari a € 267,21 mensili (€ 534,41 x 50%), mentre l’assegno sociale in misura ridotta per ricovero a parziale carico sarà pari a € 400,81 mensili (€ 534,41 x 75%).

