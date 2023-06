Pensioni a luglio arriva la quattordicesima: a chi spetta il bonus e a chi no

E’ tempo di quattordicesima. Con il mese di luglio è in arrivo un bonus supplementare in busta paga per milioni di lavoratori dipendenti. Ma anche ai pensionati è riconosciuta una gratifica supplementare con il pagamento del settimo rateo di pensione dell’anno. Ma non per tutti.

I beneficiari della mensilità una tantum annuale sono pochi, circa il 2,1% dei pensionati totali italiani che sono quasi 18 milioni di persone. L’erogazione del pagamento della quattordicesima a luglio spetta solo se rispettano determinati requisiti anagrafici (64 anni compiuti) e di reddito.

La quattordicesima sulle pensioni di luglio

Il diritto alla quattordicesima sulla pensione spetta quindi solo a coloro che percepiscono bassi assegni di pensione. La legge che disciplina dal 2017 l’erogazione del bonus per i pensionati spiega bene quali sono questi limiti. E cioè bisogna possedere un reddito complessivo non superiore a 2 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Essendo l’importo del trattamento minimo cresciuto quest’anno per effetto della perequazione automatica a 563,74 euro, ne deriva che chi prende più di 1.127,48 euro lordi al mese, non ha diritto alla quattordicesima a luglio.

La verifica del requisito è effettuata dall’Inps sulla scorta dei dati presenti nell’anagrafe tributaria di ciascun beneficiario.

Poiché tali risultanze sono riferite alla dichiarazione dei redditi 2021 e quelle del 2022 sono ancora in fase di presentazione. Succede che i pagamenti sono effettuati salvo buon fine. Qualora la quattordicesima fosse pagata indebitamente poiché i redditi 2022 risultano superiori al limite previsto, l’Inps provvederà non appena possibile al recupero delle somme corrisposte sui ratei di pensione futuri.

Limiti di reddito e calcolo dell’importo

Per redditi si intendono, non solo quelli di pensione, ma tutti quelli assoggettabili a imposta ai fini Irpef.

Quindi anche quelli derivanti da lavoro dipendente, autonomo o altre attività. Tutto come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal pensionato tramite modello 730.

Ma quanto spetta di quattordicesima ai beneficiari? Il calcolo del bonus in pagamento a luglio avviene in base a due fattori. Il primo riguarda il numero degli anni di anzianità contributiva, il secondo i redditi annui percepiti.

Per quanto riguarda l’anzianità contributiva, si tiene conto di chi ha fino a 15 anni di contributi versati (autonomi fino a 18 anni), chi da 15 a 25 anni di contributi (autonomi fino a 28 anni e chi oltre i 25 anni (autonomi oltre 28 anni).

Quindi, a seconda della fascia di anzianità contributiva, è corrisposta la quattordicesima nella misura rispettivamente di 437 euro, di 546 euro o di 655 euro. Questo per redditi annui lordi fino a 10.992,93 euro.

Per redditi annui più alti, ma non oltre i 14.657,24 euro, il pagamento della quattordicesima è, a seconda della fascia di anzianità contributiva di appartenenza, pari rispettivamente a 336 euro, 420 euro o 504 euro.

Chi ha diritto alla quattordicesima sulla pensione

Per coloro che perfezionano i requisiti anagrafici entro il 31 luglio 2023, la quattordicesima è liquidata sulla rata di pensione di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, il pagamento avverrà a dicembre 2023.

In tutti i casi, la quattordicesima è riconosciuta pro rata a partire dalla data di compimento del 64 esimo anno di età. O dal momento in cui decorre la pensione. Il diritto, poi, viene successivamente verificato sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

La quattordicesima non spetta di diritto a chi percepisce pensioni di invalidità civile, assegni sociali, pensioni di guerra, rendite Inail.

Riassumendo…