Amazon apre polo logistico a Genova: 120 posti di lavoro

Amazon continua a puntare fortemente sull’Italia. Negli ultimi mesi il colosso dell’e-commerce ha aperto o ha annunciato l’apertura di vari poli logistici e distributivi. Ne abbiamo parlato in vari articoli tra cui:

Nuovo centro distributivo a Genova

L’apertura dei centri distributivi in tutta Italia ha sicuramente importanti ricadute occupazionali. Ora Amazon ha annunciato il debutto di un polo logistico a Genova, che determinerà l’assunzione di 120 persone e un investimento di 7 milioni di euro.

Al momento non c’è una data precisa in merito all’apertura del polo logistico in Liguria ma, a quanto pare, il debutto potrebbe avvenire il prossimo febbraio. Si sa che il polo Amazon sarà costruito in collaborazione con con il Gruppo Spinelli che fornirà i servizi logistici. L’area si trova nei pressi del porto di Genova e ha una superficie immensa di 45mila metri quadri.

Figure richieste

Al momento, dunque, si sa che il nuovo centro logistico di Amazon potrebbe aprire a febbraio 2020 e per quanto riguarda la ricaduta occupazionale si parla già di 120 persone, personale che potrebbe crescere durante i picchi stagionali. Come sempre, parlando di figure ricercate, sicuramente si assumeranno magazzinieri, operatori, addetti carico e scarico e altre figure. Le candidature non sono ancora aperte, sicuramente bisognerà attendere ancora qualche mese per avere notizie certe sulle selezioni. Nel frattempo, sul sito di Amazon lavora con noi, sono disponibili tutte le offerte di lavoro nei vari magazzini e poli aperti in Italia, tra cui quelli di Piacenza, Torrazza Piemonte, Vercelli, Rieti etc etc. La maggior parte delle proposte è per operatori di magazzino ma si cercano anche impiegati per gli uffici di Milano e altre figure per quelli di Cagliari.

Leggi anche: Assunzioni Amazon: 2mila posti di lavoro grazie a nuovo deposito a Colleferro

