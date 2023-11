Una misura non molto positiva è quella contenuta nella prima parte della legge di bilancio 2024. Riguarda l’innalzamento dell’aliquota IVA sui prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia. Un’aliquota IVA 5% che passerà al 10% (il doppio).

Dunque, dal 2024 comprare i citati beni costerà di più. Parliamo al condizionale in quanto la manovra è all’esame di Camera e Senato. Questo significa che da qui a quando sarà rilasciata la versione definitiva che approderà in Gazzetta Ufficiale, le cose potrebbero ancora cambiare.

Aliquota agevolata fino al 2023

Si punta, tuttavia, ad accelerare i tempi e a ridurre al minimo gli emendamenti. Dunque, molto probabile che questa novità troverà conferma.

In passato (anno 2023 incluso), il legislatore aveva deciso di applicare l’aliquota IVA 5%, per alcuni beni. In particolare, per:

prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

pannolini per bambini

seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Soppressione aliquota IVA 5%, elenco beni (manovra bilancio 2024)

Con la legge di bilancio 2024, l’aliquota IVA 5% per i citati beni viene annullata. Verrà ripristinata l’aliquota IVA previgente. In dettaglio:

per acquisti fatti al 1° gennaio 2024 scatterà l’aliquota IVA 10% per prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto pannolini per bambini

per per acquisti fatti dal 1° gennaio 2024, si applicherà IVA 22% per seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

per

Riassumendo

fino al 31 dicembre 2023 si applica aliquota IVA 5% per l’acquisto di prodotti per l’igiene femminile (assorbenti, tamponi e coppette mestruali), e alcuni prodotti per la prima infanzia (pannolini e sediolini per bambini da installare in auto)

la legge di bilancio 2024, se confermato, innalza, dal 1° gennaio 2024, l’IVA