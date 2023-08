“In questa vita imperfetta abbiamo bisogno anche di una certa quantità di cose inutili. Se tutte le cose inutili sparissero, sarebbe la fine anche di questa nostra imperfetta esistenza“, afferma Haruki Murakami. Il concetto di utilità non è oggettivo. Ciò che piace ad una persona può non interessare a un’altra e viceversa. Basti pensare alle auto che dopo un certo periodo di tempo possono non essere più adatte alle esigenze o rispecchiare i gusti di una famiglia. Da qui la decisione di venderle, rivelandosi spesso una ghiotta occasione per chi decide di acquistarle. Ma chi acquista un’auto usata ha diritto alle agevolazioni previste per i titolari di Legge 104? Ecco come funziona.

Acquisto auto con 104, lo sconto vale anche per le macchine usate?

I titolari di Legge 104 e i famigliari che si prendono cura di una persona disabile possono comprare un’auto usufruendo dell’IVA agevolata al 4% e della detrazioni Irpef al 19%. Soffermandosi sui caregiver, hanno diritto a tali agevolazioni a patto che il veicolo venga utilizzato prevalentemente per compiere azioni volte ad aiutare il disabile. Basti pensare, ad esempio, al fatto di andare a fare la spesa oppure comprare dei farmaci per suo conto. Entrando nei dettagli, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

“È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

all’acquisto contestuale di optional;

alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);

alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento”.

Il veicolo non può essere rivenduto prima dei due anni: l’eccezione

Come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, pertanto, i titolari di Legge 104 possono beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di un’auto sia che si tratti di un mezzo nuovo piuttosto che usato.

In entrambi i casi è necessario rispettare determinati requisiti.Come, ad esempio, il fatto che il mezzo non debba avere più di nove posti, compreso il conducente. Ma non solo, l’autodalla data di acquisto. Se quest’ultima ipotesi dovesse verificarsi bisogna versare la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni, ovvero il 22%, e quella ottenuta grazie all’applicazione delle agevolazioni, ovvero 4%. Fa eccezione il caso in cui un soggetto disabile debba vendere il mezzo per acquistare una nuova auto poiché risultano mutate le necessità legate al proprio stato di handicap.

Per usufruire degli sconti legge 104 per acquistare l’auto bisogna presentare apposita documentazione, quale il verbale Legge 104 ed eventuale accompagnamento. Ma non solo, è richiesta la fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o apposita autocertificazione. Se in possesso, si deve presentare anche una copia della patente di guida speciale. Sarà poi compito della concessionaria presentare la pratica all’Agenzia dell’Entrate per richiedere l’Iva agevolata. Per quanto concerne la detrazione IRPEF al 19%, invece, bisogna indicare la relativa spesa in sede di dichiarazione dei redditi.