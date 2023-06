“Solstizio d’estate. È la resa della primavera senza più condizioni, è la vittoria del cielo azzurro. Tutte le creature volano verso la luce, spinte da un’interna felicità“, afferma Fabrizio Caramagna. Manca davvero poco all’arrivo della tanto attesa estate. Tra le stagioni più amate sia da grandi che da piccini, sono in molti a non vedere l’ora di poter finalmente trascorrere qualche giorno al mare, mentre si viene baciati dal sole. Oltre ai momenti di relax, non mancano i possibili inconvenienti.

Ne è un chiaro esempio il caldo che, puntualmente, finisce per provocare a molti una situazione di vero e proprio disagio. Al fine di contrastare tale problema, pertanto, può rivelarsi utile acquistare degli strumenti ad hoc, come condizionatori, ventilatori o tende da sole. Quest’ultime, però, comportano un esborso economico non indifferente. Per questo motivo, onde evitare di pesare ulteriormente sul bilancio famigliare, è bene approfittare delle varie agevolazioni e sconti.

Detrazione e Iva ridotta: le agevolazioni fiscali per i disabili

Tra queste si annoverano quelle riservate ai titolari di. Ecco chi ne ha diritto.

I titolari di Legge 104 e i familiari che hanno fiscalmente a carico una persona disabile possono beneficiare di diverse agevolazioni. Tra queste si annovera l’acquisto di diversi dispositivi e apparecchiature elettroniche a prezzi ridotti. Entrando nei dettagli, come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, hanno diritto alla detrazione Irpef del 19% e all’Iva al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici. Questo a patto che si acquisti un prodotto in grado di rispondere alle esigenze connesse alla tipologia di disabilità.

Per beneficiare dell’Iva ridotta bisogna presentare al venditore la documentazione che attesti di possedere i requisiti per avere tale sconto.

Acquisti con la 104 per l’estate: da condizionatori e ventilatori fino alle tende da sole

In particolare si deve presentare ldi appartenenza. Tale documento deve indicare in modo esplicito il collegamento funzionale tra la menomazione e il bene che si vuole acquistare. Necessario presentare anche un certificato, rilasciato sempre dall’ASL, che attesti l’invalidità. È fondamentale conservare anche la ricevuta o la fattura per poter ottenere la detrazione del 19% in fase di elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Stabilire a priori quali prodotti possano essere acquistati con le agevolazione garantite dalla Legge 104 non è possibile. Questo perché non è stato pubblicato alcun elenco con i dispositivi ammessi a tali benefici. La normativa vigente fornisce solamente delle indicazioni generali.

Entrando nei dettagli, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta numero 422 del 2019, si ha diritto a tali agevolazioni per l’acquisto di strumenti volti a:

“facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Ne consegue che non tutti i tipi di ventilatori o condizionatori possono essere acquistati a prezzi scontati grazie alla Legge 104. Stando alla normativa, infatti, è possibile beneficiare di tale opportunità solo se tali prodotti sono funzionali al miglioramento della qualità della vita della persona disabile.

Prendiamo il caso di una persona che abbia una disabilità di tipo motorio. In tale circostanza, per essere di aiuto, il ventilatore dovrebbe, ad esempio, avere un sistema che permette di comandarlo con la voce, per accenderlo e spegnerlo con facilità. Tale funzione, però, si rivela inutile nel caso in cui si tratti di una persona sordomuta.

Per acquistare un prodotto con gli sconti legge 104, quindi, vi deve essere necessariamente un collegamento funzionale tra il prodotto e il tipo di disabilità, così come certificato da un medico dell’ASL.