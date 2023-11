Il 30 novembre 2023, sul calendario fiscale, segna la scadenza del secondo acconto imposte 2023 (IRPEF, cedolare secca, ecc.). Il saldo 2022 e primo acconto 2023, ricordiamo erano da pagarsi entro il 30 giugno 2023 (ovvero 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%). Per i beneficiari della proroga, la scadenza del 30 giugno è passata al 20 luglio, fermo restando il 31 luglio per la maggiorazione.

Per alcuni contribuenti, il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2024 (DL n. 145/2023) concede la possibilità di rimandare l’acconto di novembre a gennaio 2024 e di pagarlo anche a rate.

Di questo aspetto c’è un’altra faccia della medaglia, favorevole, che merita di essere osservato.

I beneficiari della possibilità di rinvio a gennaio 2024 del secondo acconto imposte sui redditi del 2023, non sono tutti i contribuenti. La chance è riservata solo alle partite IVA persone fisiche che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarano ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro.

Questi soggetti, possono pagare il secondo acconto di novembre 2023:

Il numero 5 rappresenta il massimo delle rate. Questo significa, che il contribuente potrebbe scegliere anche di pagare in meno tempo (ad esempio 3 rate). Inoltre, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

La possibilità di rinviare il pagamento acconto novembre 2023 a gennaio 2024, apre anche un’altra strada ai contribuenti ammessi. Ossia, quella di spezzettare il versamento fino al 16 gennaio 2024 senza incorrere in sanzione e senza applicare nemmeno interessi.

Esempio

Il sig. Antonio deve pagare il secondo acconto IRPEF 2023 per euro 1.200. Questi rientra tra i beneficiari del rinvio. Potrebbe, spezzettare l’importo e pagare, ad esempio:

400 euro, il 4 dicembre 2023

400 euro, il 2 gennaio 2023

400 euro, il 16 gennaio 2023.

In tal caso, sull’importo, di 1.200 euro non ci cade nessuna sanzione e non ci cadono interessi, in quanto il termine ultimo per pagare, come detto non è il 30 novembre 2023 ma il 16 gennaio 2024.