Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2024 (DL n. 145/2023) è approdato in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure trova conferma la possibilità di rinviare il pagamento dell’acconto di novembre 2023 a gennaio 2024 e di pagarlo in unica soluzione o a rate (massimo 5).

Una mano tesa ai contribuenti ma non a tutti. La cosa è, infatti, riservata alle partite IVA e tra queste nemmeno a tutte.

Il calendario dopo il rinvio

Il secondo o unico acconto imposte sui redditi del 2023, ricordiamo, è in scadenza il 30 novembre 2023.

Regola dice che non è possibile rateizzarlo, a differenza del saldo e primo acconto.

Il decreto fiscale collegato alla prossima finanziaria quest’anno fa un’eccezione. Dice che si può rimandare il pagamento in unica soluzione al 16 gennaio 2024 (senza interessi). Inoltre è possibile rateizzarlo fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Si applicano, in caso di rateizzo, interessi a partire dalla seconda rata.

Quindi, il calendario scadenze del secondo o unico acconto 2023 diventa:

30 novembre 2023 (unica soluzione) oppure

16 gennaio 2024 – prima o unica rata

16 febbraio 2024 – seconda rata

16 marzo 2024 – terza rata

16 aprile 2024 – quarta rata

16 maggio 2024 – quinta rata.

Rinvio acconto novembre 2023, ammessi ed esclusi

La possibilità di rinviare il pagamento a gennaio 2024 ovvero di rateizzarlo fino a maggio è solo per le persone fisiche partita IVA che per il periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Sono, quindi, esclusi dalla chance:

imprese individuali e professionisti che per il 2022 dichiarano ricavi/compensi superiori 170.000 euro

le persone fisiche NON titolari di partita IVA

società di capitali e società di persone

associazioni professionali

enti commerciali

enti non commerciali.

Acconto novembre 2023, le imposte ammesse al rinvio

In merito alle imposte interessate, la novità dovrebbe riguardare tutte quelle che hanno il secondo o unico acconto in scadenza il 30 novembre 2023 e che devono essere pagate dagli ammessi al rinvio, quindi:

IRPEF

Imposte sostitutive (ad esempio quella dovuta dai contribuenti in regime forfettario)

Cedolare secca

IVIE e IVAFE.

Sono, invece, esclusi per espressa previsione di legge, i contributi previdenziali.

Altra precisazione da fare è che, almeno per adesso, la possibilità di rinvio è circoscritta al solo anno d’imposta 2023.

Ricordiamo anche, che è prevista, per il solo anno d’imposta 2024, la riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3.

Riassumendo…