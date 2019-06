Abolizione bonus Renzi dal 2020: ci sarà o no? Le ultime notizie

Si torna a parlare del bonus Renzi e della sua abolizione. Il tema è stato trattato dal viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, che ne ha parlato al programma “L’Intervista” su SkyTg24, in cui ha affrontato anche il tema della flat tax.

Quale futuro per il bonus Renzi?

Dalle parole di Garavaglia è emerso che il bonus Renzi sarà modificato formalmente, gli stipendi netti dei dipendenti non dovrebbero subire riduzioni, soprattutto quelli medio bassi. Si pensano, dunque, a delle misure nuove anche perchè togliere il bonus Renzi dalla busta paga di milioni di italiani potrebbe apparire come una scelta impopolare che farebbe discutere. Chiare le parole del vice ministro sull’abolizione del bonus Renzi dal gennaio 2020: “Intenzione del Governo è modificare tecnicamente l’attuale struttura del bonus Renzi, in modo da non farlo più figurare come un’uscita per lo Stato. Ma questo verrà fatto inizialmente a somma zero, quindi senza ridurre la busta paga dei lavoratori anzi, si cercherà quanto prima di aumentarla ulteriormente”.

Tornano infatti in mente le parole di Tria, che aveva parlato di “un provvedimento tecnicamente sbagliato che riassorbito dalla riforma fiscale”. L’idea, quindi, era di trasformare il bonus in una detrazione fiscale oppure, ipotesi meno positiva di usare il bonus Renzi per disinnescare le clausole di salvaguardia dell’Iva.

Le sorti della flat tax

Durante l’intervista a SkyTg24, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia ha parlato anche della flat tax sottolineando che bisognerà intervenire sui redditi fino a 50.000 euro con un’aliquota secca del 15%: “L’idea è di fare la Flat tax, ovviamente con gradualità. Vogliamo intervenire prima sui redditi medio-bassi. Vogliamo portare al 15% per i redditi familiari fino a 55mila euro e poi vogliamo accorpare le ultime aliquote.” A parlare della flat tax è stato anche Salvini che dopo la relazione del governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha dichiarato: “Bene la relazione di Banca d’Italia, che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana. La flat tax è la prima riforma che governo e Parlamento dovranno discutere”.

E oggi potrebbe essere il giorno giusto per fare il punto della situazione.

Leggi anche: Bonus Renzi di 80 euro, si avvicina la fine

Condividi su