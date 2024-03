Nel contesto attuale, caratterizzato da continui cambiamenti e sfide economiche, i bonus e le misure di sostegno diventano fondamentali per garantire una certa stabilità alle famiglie più vulnerabili. Una di queste iniziative è il “bonus genitori separati 2024”, gestito dall’INPS, che rappresenta una risorsa vitale per i genitori separati che si sono ritrovati in difficoltà economica a causa della pandemia di COVID-19 (ormai alle spalle).

Dunque, un bonus destinato a quei genitori che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per i figli a seguito dell’impossibilità del genitore obbligato di corrisponderlo.

L’importanza di questa misura risiede nella sua capacità di offrire un sostegno concreto, fino a 800 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità.

Non è automatico in quanto per averlo occorre fare domanda all’INPS. Una domanda che è in scadenza tra pochi giorni, ossia il 31 marzo 2024 che, essendo Pasqua ed essendo il 1° aprile anch’esso festivo, può slittare al 2 aprile.

I requisiti

Disciplinato dal DPCM 23 agosto 2022, il bonus genitori separati 2024 spetta purché sia verificata l’impossibilità, per il genitore obbligato, di pagare l’assegno di mantenimento ai figli. La causa dell’impossibilità deve ritrovarsi nell’aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

Inoltre è necessario che la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa abbia avuto una durata minima di 90 giorni o abbia provocato una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

I requisiti non finiscono qui. In capo al genitore che doveva ricevere l’assegno di mantenimento deve essere verificato lo stato di bisogno. In particolare è richiesto che il suo reddito relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento risulti inferiore o uguale a 8.174,00 euro.

Bonus genitori separati 2024: istruzioni domanda

Dunque, l’attenzione è focalizzata non solo su chi doveva pagare l’assegno ma anche sul genitore che avrebbe dovuto ricevere il mantenimento, stabilendo requisiti precisi per l’accesso al bonus: una dimostrazione dello stato di bisogno e la documentazione dell’impatto economico subito a causa della pandemia.

Le modalità di accesso al bonus sono state pensate per facilitare la procedura ai beneficiari. La domanda bonus genitori separati può essere presentata online attraverso il sito dell’INPS, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’INPS stesso al seguente percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Si tenga presente che la domanda bonus genitori separati 2024 la deve fare il genitore che doveva ricevere l’assegno di mantenimento e non lo ha ricevuto. Inoltre il pagamento arriverà direttamente a quest’ultimo. Ciò evita eventuali abusi e garantisce che il sostegno raggiunga direttamente quest’ultimo.

Riassumendo