Non mancano, però, delle circostanze in cui realtà si preferisce far da soli anziché beneficiare dell’aiuto altrui. Ne è un chiaro esempio la dichiarazione dei redditi, che vede ogni anno sempre più persone effettuarla in piena autonomia. Il rischio di commettere errori, però, è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mettere a disposizione dei contribuenti una guida ad hoc.

730 da soli, con questa guida tutorial eviti gli errori più comuni

Ecco come comportarsi.

Anche quest’anno bisognerà presentare la dichiarazione dei redditi e pagare, di conseguenza, le relative tasse. Un adempimento obbligatorio che è bene svolgere prestando attenzione ai più minimi particolari. Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, quali sanzioni e interessi.

In tale ambito giunge in aiuto la stessa Agenzia delle Entrate che, attraverso il comunicato stampa datato 11 maggio 2023 ha fatto sapere che è finalmente possibile presentare il modello 730 o Reddito Persone Fisiche direttamente dal sito dell’ente. Al fine di agevolare il compito dei contribuenti ha reso noto che:

“Due nuovi video-tutorial, pubblicati sul canale YouTube dell’Agenzia, illustrano i passi per l’invio della dichiarazione precompilata (link al video) e le modalità per autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione (link al video). Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali: oltre un miliardo e 300 milioni i dati ricevuti a sistema per predisporre i modelli di quest’anno e semplificare l’adempimento per i cittadini”.

A partire dal 2023, occorre ricordare, i contribuenti possono delegare una persona di fiducia a usare, per proprio conto, i servizi online disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi: le scadenze da rispettare

Lapuò essere rilasciata tramite apposito servizio online oppure video call. In alternativa è possibile inviare una Pec o presentare richiesta di abilitazione presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate dislocati sul territorio italiano.

Sia che si desideri effettuare la dichiarazione dei redditi da soli, piuttosto che avvalendosi dell’aiuto di una terza persona, è già possibile accettare la dichiarazione precompilata così com’è oppure apportare le opportune correzioni e integrazioni. In caso di dubbi si coniglia di consultare il video tutorial pubblicato sul canale Youtube dell’Agenzia delle Entrate che spiega in modo dettagliato come fare. È disponibile, inoltre, una guida aggiornata in formato pdf attraverso cui è possibile conoscere tutte le informazioni necessarie a svolgere tale procedura in modo corretto.

Il tutto fermo restando le scadenze da rispettare. Per quanto riguarda il modello 730, il termine ultimo è il 30 settembre. Dato che tale giorno nel 2023 cade di sabato, però, la scadenza da rispettare è fissata al prossimo 2 ottobre. Il 30 novembre 2023, invece, è il termine ultimo entro cui presentare il modello Redditi Persone Fisiche.