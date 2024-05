Il Modello 730 congiunto rappresenta una soluzione vantaggiosa per i coniugi che desiderano gestire insieme le proprie imposte, permettendo loro di effettuare il conguaglio delle tasse, sia a credito che a debito, attraverso un unico sostituto d’imposta. Questa opzione offre diversi benefici, ma implica anche la solidarietà tributaria tra i due coniugi per quanto riguarda le imposte da versare, gli interessi e le eventuali sanzioni.

Possono accedere al modello 730 congiunto i coniugi che intendono liquidare le imposte dovute tramite il sostituto d’imposta del soggetto dichiarante.

Vantaggi del modello 730 congiunto

Questo approccio si rivela particolarmente utile quando uno solo dei due coniugi ha un sostituto d’imposta che può gestire le ritenute o i rimborsi. È necessario, tuttavia, che almeno uno dei due coniugi abbia i requisiti per presentare il Modello 730.

Optare per il modello 730 congiunto comporta diversi vantaggi significativi. Uno dei principali è la semplificazione della procedura di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con una sola operazione, entrambi fanno la dichiarazione redditi di ciascuno. In termini di costi il risparmio non è notevole.

Laddove ci si rivolge ad un professionista o CAF, se è vero che la consulenza è unica, il costo del servizio comunque è doppio in quanto, si tratta sempre di due dichiarazioni redditi, ossia quella di ognuno dei coniugi che confluiscono in un unico modello dichiarativo.

Inoltre, in caso di eventuali crediti d’imposta, il coniuge senza sostituto d’imposta può beneficiare di quello dell’altro, facilitando così il recupero dei crediti.

Un ulteriore vantaggio riguarda la gestione dei debiti fiscali. Questi vengono addebitati direttamente sulla busta paga del coniuge che ha il sostituto d’imposta, semplificando notevolmente il processo. La compensazione congiunta dei crediti e dei debiti permette inoltre una gestione più efficiente delle risorse economiche della coppia.

Condizioni e limitazioni al 730 congiunto

Nonostante i vantaggi, ci sono delle condizioni e delle limitazioni da rispettare.

Possono presentare il modello 730 congiunto solo i coniugi o le coppie unite civilmente. Non è possibile, invece, per i conviventi. Altre esclusioni riguardano i contribuenti che devono presentare il modello per soggetti minori o incapaci, e nel caso in cui il coniuge sia deceduto prima della presentazione della dichiarazione.

Inoltre, almeno uno dei due coniugi deve trovarsi nelle condizioni di poter presentare il modello 730. Per esempio, se uno dei due ha partita IVA e deve presentare il Modello Redditi, non è possibile optare per il modello congiunto. È invece fattibile, ad esempio, nel caso in cui entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti o se uno è pensionato e l’altro lavoratore dipendente. Oppure ne caso in cui uno è lavoratore dipendente e l’altro deve dichiarare redditi di locazione.

La procedura di presentazione del modello 730 congiunto prevede che i coniugi uniscano la documentazione necessaria per adempiere ai propri obblighi fiscali. Nonostante vengano presentate due dichiarazioni separate (confluite in unico modello dichiarativo), l’imposta viene determinata in maniera unica. Questo significa che i redditi di ciascun coniuge continuano ad essere tassati separatamente, ma i crediti e i debiti confluiscono verso un unico sostituto d’imposta.

È importante sottolineare che optare per il modello 730 congiunto implica una solidarietà tributaria tra i coniugi. Questo significa che entrambi sono responsabili in solido per le imposte da versare, per eventuali interessi e per le sanzioni. Tale responsabilità condivisa può avere implicazioni rilevanti in caso di controversie fiscali o di necessità di gestire eventuali debiti con l’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il 730 può essere precompilato o ordinario. Il 730 precompilato 2024 (anno d’imposta 2023) è accessibile dal 30 aprile scorso e modificabile dal 20 maggio. La scadenza di presentazione, sia per l’ordinario che per il precompilato, è fissata al 30 settembre 2024.

Conclusioni

Il modello 730 congiunto rappresenta, dunque, una soluzione efficiente per la gestione delle imposte familiari, offrendo numerosi vantaggi in termini di semplificazione e risparmio.

Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le condizioni e le limitazioni associate a questa opzione, nonché le implicazioni della solidarietà tributaria. La consulenza di un esperto fiscale può essere determinante per comprendere appieno i benefici e le eventuali criticità, garantendo una gestione ottimale delle imposte familiari.

In conclusione, scegliere il modello 730 congiunto può facilitare la vita fiscale dei coniugi, permettendo una gestione più snella e coordinata delle proprie imposte. Tuttavia, è necessario fare attenzione alle specifiche condizioni previste dalla normativa, per evitare eventuali complicazioni o errori nella dichiarazione dei redditi.

