4 nuovi bonus in arrivo: ecco quali sono per il 2021!

Tempi di crisi pandemica? Grazie all’approvazione della Legge di Bilancio per il 2021 il Governo Conte ha introdotto importanti novità, ma ha confermato e prorogato anche molti bonus erogati nell’anno 2020.

Si tratta di una serie di aiuti e sostegni di natura economica che mirano a rilanciare l’economia e a supportare le famiglie e le imprese italiane.

Bonus per le famiglie italiane: l’assegno unico per i figli a carico

A partire da luglio 2021 sarà introdotto l’assegno unico per i figli a carico: si tratta di un’agevolazione rivolta a tutte le famiglie che hanno – all’interno del loro nucleo familiare – un figlio o una figlia fino a 21 anni.

Secondo le stime dell’ISTAT saranno circa 12,5 milioni i ragazzi interessati a percepire questa nuova misura.

L’importo dell’assegno unico per i figli potrebbe prevedere una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno unico per i figli under 21 anni è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e tiene conto dell’età dei figli a carico.

Inoltre, in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20 per cento.

È probabile che l’assegno unico per i figli sostituisca il Bonus Mamme.

Bonus per le PMI: aiuti a fondo perduto

Per le Piccole-Medie Imprese tornano gli aiuti a fondo perduto che possono essere richiesti dalle attività economiche che hanno subito una perdita di almeno un terzo del fatturato durante il lockdown rispetto a quello registrato lo scorso anno.

La domanda per richiedere gli aiuti a fondo perduto si presenta all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario abilitato.

Il Fisco procede all’accredito direttamente sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, basandosi sui dati presenti nell’istanza.

In Campania è stata attivata una nuova misura per sostenere le aziende agrituristiche colpite dalla crisi pandemica da Covid-19.

Si tratta di una misura economica che prevede l’erogazione una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per sostenere la filiera agrituristica campana, colpita dalla crisi pandemica.

Decontribuzione per gli under 35enni

Per gli under 35enni il Governo ha previsto il bonus decontribuzione in modo tale da incentivare le aziende ad assumere i giovani.

Come annunciato da Nunzia Catalfo la decontribuzione per gli under 35enni varrà per i prossimi tre anni e avrà l’obiettivo di aumentare l’occupazione giovanile.

Stop cartelle esattoriali

Il Governo Conte ha varato una manovra da 40 miliardi e ha deciso di dire stop alle nuove cartelle esattoriali, che l’agente della riscossione avrebbe potuto ricominciare a recapitare ai contribuenti/debitori dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento prevede una sospensione dell’invio di nuove cartelle e una sospensione ai pignoramenti fino al 31 dicembre 2020.