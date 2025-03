Fisco: Forza Italia e Lega alla carica, tra taglio dell’IRPEF e nuova sanatoria delle cartelle

Cosa c’entrano la riforma dell’IRPEF e il taglio del secondo scaglione con la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali? Naturalmente parliamo di due argomenti fiscali e questo è senza dubbio una prima cosa che accomuna i due provvedimenti. Poi dobbiamo dire che parliamo di due argomenti su cui la maggioranza del governo è al lavoro. Infatti sulla rottamazione delle cartelle la Lega di Matteo Salvini si sta spingendo, molto oltre la semplice presentazione della proposta di legge. Una proposta già da settimane presentata e che adesso deve essere discussa in Consiglio dei Ministri affinché venga approvata. La riforma dell’IRPEF invece vede un altro partito di maggioranza fortemente propensa al suo inserimento.

Si tratta di Forza Italia che spinge fortemente verso il prosieguo di quel taglio dell’imposta che già nel 2024 ha visto i natali perché il sistema è stato portato da quattro a tre scaglioni. In ogni caso si tratta di due interventi molto importanti perché finirebbero con l’agevolare tutti i contribuenti italiani, a partire da chi da chi ha dei debiti con le cartelle esattoriali e per finire a chi ha, come ogni anno, a che fare con l’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

IRPEF si cambia ancora? Ecco perché la riforma è ancora probabile e arriva il taglio

Spinge molto verso la nuova riforma con taglio dell’IRPEF Forza Italia. Si tratta di un altro ritocco all’IRPEF che dovrebbe guardare al ceto medio e cioè ai contribuenti che ricadono nel secondo scaglione. Parliamo di quel ceto medio che una volta poteva essere benissimo considerato come il settore tranquillo della popolazione ma che adesso inizia a stentare ad arrivare a fine mese. Ed uno dei motivi è proprio l’elevata tassazione in Italia a partire proprio dall’IRPEF. Ecco perché adesso c’è chi vorrebbe il taglio dell’aliquota del secondo scaglione che è quella che grava sul ceto medio.

Cosa è successo nel 2024 all’Imposta sul reddito delle persone fisiche

Ricordiamo che una modifica del 2024 ha portato ad un primo taglio dell’IRPEF e a passare da quattro scaglioni di imposta a solo tre. Fino al 2023 infatti gli scaglioni prevedevano il 23% di aliquota per i redditi fino a 15.000 euro. Poi aliquota al 25% per i redditi fino a 28.000 euro, al 35% per i redditi fino a 50.000 euro e per i redditi ancora superiori al 43%. Nel 2024 la novità è stata l’accorpamento al primo scaglione al 23% per i redditi fino a 28.000 euro. Restando inalterati gli altri due. Ed è sull’attuale secondo scaglione che prevede la tassazione al 35% per la parte di reddito sopra 28.000 euro e fino a 50.000 euro che si pensa al taglio. Con l’aliquota che diventerebbe del 33%, ma sulla fascia di reddito che vada da 28.000 a 60.000 euro. Un concreto guadagno in termini di minore imposta dovuta per questi contribuenti del ceto medio.

Fisco: Forza Italia e Lega alla carica, tra taglio dell’IRPEF e nuova sanatoria delle cartelle

Detto del taglio dell’IRPEF dal punto di vista fiscale non meno importante è la nuova rottamazione delle cartelle che la Lega continua a proporre.

In questo caso si tratta di spalmare fino a 120 rate le cartelle esattoriali a carico dei contribuenti indebitati con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. E spalmare in 120 rate queste cartelle significa poter pagare i debiti affidati all’Agente della Riscossione in dieci anni. E senza maxi rate iniziali e senza finire nella decadenza del beneficio alla prima rata saltata. La nuova rottamazione dovrebbe riguardare le cartelle fino al 31 dicembre 2023. Con possibilità di saltare fino a massimo 8 rate senza finire nella decadenza dal beneficio.

Da Forza Italia sul taglio dell’IRPEF e dalla Lega sulle cartelle esattoriali quindi ecco le proposte che possono davvero diventare utili a tantissimi contribuenti. La speranza è che si arrivi in porto con entrambe. Perché ciò che adesso appare una divisione, potrebbe portare ad una fumata bianca su tutta la linea.