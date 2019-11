Wiit: nei 9 mesi del 2019 ricavi, gestione operativa ed utili crescono a doppia cifra, titolo vola

Ottimi i risultati per la società operante nel mercato del Cloud Computing e, in particolare, nei settori Hosted Private Cloud e Hybrid Cloud per le imprese. Nei primi 9 mesi del 2019 ricavi, Ebitda, Ebit ed Utile netto salgono rispettivamente a +37,7% (+9,5% organico), +26,2% (+10% organico), +28% e +87,7%.

Conto economico primi nove mesi 2019

Titolo aggiorna nuovi massimi volando a +3,55%

I ricavi consolidati pari a Euro 23,66 milioni, in crescita del 37,7% (+9,5% a livello organico, ossia escludendo il contributo M&A) rispetto ai 17,18 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente; l’incremento, segnala la società, è guidato dalla crescita del mercato cloud e dalla crescente visibilità acquisita da WIIT.

L’EBITDA Adj. consolidato è pari a 9,54 milioni (margine sui ricavi al 40,3%), conseguendo un progresso del 26,2% (+10% a livello organico) rispetto ai 7,56 milioni (con margine al 44,2%) del 30 settembre 2018.

L’EBIT Adj. consolidato è pari a 4,97 milioni, registrando un balzo del 28% rispetto ai 3,88 milioni al 30 settembre 2018, con un margine sui ricavi pari al 21,0%.

Infine, non è da meno la forte crescita dell’utile netto adjusted, salito dell’87,7% da 2,82 milioni a 5,28 milioni di euro, grazie anche all’effetto del Patent Box