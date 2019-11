Vodafone: nel primo semestre del 2019 migliora la gestione operativa e diminuiscono perdite, dividendo a €0,045

Nei primi sei mesi del 2019 Ebitda adj .ed Ebit adj. salgono del 2,7% (2,4% organico) e del 4,2%, mentre la perdita netta diminuisce considerevolemente a 1,89 mld; sul risultato influisce il giudizio legale avverso della Corte Suprema Indiana

Conto economico primo semestre 2019

I ricavi reported sono in aumento dello 0,4% (-0,7% a livello organico, ossia a parità di perimetro) da 21,85 a 21,94 miliardi di euro, grazie anche agli effetti dell’acquisizione degli asset di Liberty Global in Germania e Europa centro-orientale.

L’Ebitda adjusted sale del 2,7% (+1,4% a livello organico) a 7,11 miliardi, rispetto i 6,92 miliardi dei primi sei mesi del 2018. L’Ebit adjusted si attesta invece a 2,23 miliardi, in salita del 4,2% rispetto ai 2,14 miliardi dello stesso periodo di un anno fa.

Il periodo chiude con una perdita di 1,89 miliardi, in miglioramento rispetto alla perdita di 4,27 miliardi del primo semestre del 2018 (che aumenta a 7,8 miliardi se si aggiungono le perdite derivanti dalle discountinuing operations per 3,53 miliardi). Sulla perdita attuale, denota la società, ha influito principalmente la perdita di Vodafone Idea (India) a seguito di un giudizio legale avverso contro l’industria da parte della Corte Suprema Indiana, parzialmente compensato da un utile derivante dalla cessione di Vodafone New Zealand.

Dividendo

Vodafone distribuirà un acconto di dividendo, per il primo semestre 2020, di 4,5 centesimi di euro, che rappresenta il 50% del payout totale dell’esercizio precedente

Outlook

Rivista la guidance sul 2020.

In particolare l’Ebitda adj. è stato rivisto al rialzo dal precedente range di 13,8-14,2 milioni a quello attuale di 14,8-15 milioni di euro, implicando una crescita organica del 2-3%.

La stima precedente indicava un Free Cash Flow “almeno di” 5,4 miliardi mentre ora è indicato “intorno” a un valore di 5,4 miliardi poiché, segnala la società, i flussi di cassa più bassi dall’India e la vendita della Nuova Zelanda hanno compensato la crescita iniziale delle acquisizioni di Liberty Global.