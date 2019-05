Visco: situazione difficile per lo sviluppo globale, problemi italiani non dipendono dall’Europa

Nelle considerazioni finali in occasione della diffusione della Relazione annuale sul 2018, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha delineato una situazione poco poco rosea della congiuntura economica internazionale, chiedendo all’Europa di essere meno dura con l’Italia.

Situazione economica globale

Circa la situazione dell’economia mondiale Visco sostiene che “la brusca frenata del commercio internazionale osservata nel corso del 2018 ha riflesso le tensioni connesse, in primo luogo, con la nuova strategia degli Stati Uniti”.

Situazione italiana

Inoltre, le stime del fondo monetario internazionale indicano una riduzione al 3,3% della crescita globale, il valore meno elevato dalla contrazione del 2009. “L’indebolimento è diffuso -spiega Visco-, interessa aree che rappresentano oltre il 70 per cento dell’economia globale. Le proiezioni prefigurano una ripresa dalla metà dell’anno, sostenuta dalle politiche economiche espansive nei principali paesi e dal conseguente miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari. Restano però rilevanti i rischi, anche di natura geopolitica”.

Circa la situazione nostrana, per Visco c’è la necessità “di un’ampia riforma fiscale”, e quindi di “disegnare una struttura stabile che dia certezze a chi produce e consuma, investe e risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e favorire l’attività d’impresa”. Ciò a causa di un sistema fiscale troppo complesso, caratterizzato dall’assenza “di un disegno organico e con indirizzi non sempre coerenti”.

Circa la flebile, se non praticamente nulla crescita economica, Visco afferma che famiglie ed imprese italiane non riescono ancora a riprendersi dalla doppia recessione che ha colpito l’Italia dal 2007 ai giorni nostri. Per visco serve “una strategia rigorosa e credibile per la riduzione” del debito, che ad oggi ancora non è stata delineata. Anche se il primo trimestre ha visto una lievissima crescita le aspettative convergono verso ” previsioni di una crescita quest’anno ben inferiore a quella, già modesta, del 2018″. Inoltre Visco attende un rapporto debito/pil superiore a quello indicato nel Documento di Economia e Finanza.

Anche per smorzare le tenzioni fra Salvini e l’Ue, Visco afferma che i problemi dell’Italia non sono stati causati dall’Europa, ma da una serie di cause interne fra cui corruzione, evasione fiscale, criminalità organizzata, infrastrutture e servizi pubblici insufficienti, contesti poco favorevoli all’imprenditoria.