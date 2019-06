Negli Stati Uniti le vendite al dettaglio di maggio hanno conseguito un aumento dello 0,5% su base mensile, rispetto al +0,3%, rivisto dal +0,2% e alle stime degli analisti di rialzo dello 0,7 per cento. Il dato, automobili escluse, risulta in aumento dello 0,5% (in linea con le stime e la rilevazione precedente)