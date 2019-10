USA: scende la fiducia dei consumatori e aumentano le vendite pendenti di abitazioni

Il rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi, utile per anticipare la spesa per consumi, ad ottobre ha registrato un valore di 125,9 punti, in diminuzione rispetto ai 126,3 punti di settembre (rivisti al rialzo da 125,1 punti) e peggiore delle stime a 128 punti.

Le vendite pendenti di abitazioni a settembre sono invece cresciute dell’1,5% su base mensile, più della crescita attesa a +0,9% e rispetto alla precedente variazione in aumento dell’1,4%.