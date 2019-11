USA: richieste di sussidi di disoccupazione scendono più del previsto

Le richieste iniziali settimanali di sussidi di disoccupazione si attestano a 213 mila unità, in deciso calo rispetto le 228 mila unità della precedente misurazione e in rapporto alle attese che stimavano richieste per 223 mila unità.

Le richieste di disoccupazione continua risultano invece pari a 1,64 milioni, risultando anch’esse in diminuzione rispetto i precedenti 1,697 milioni e migliori delle stime che attendevano un numero di richieste pari a 1,69 milioni.