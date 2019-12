USA: occupazione ADP sotto le stime a novembre

Negli USA sono stati diffusi i numeri relativi all’ADP National Employment Report -in anticipazione del Job Report in uscita venerdì- che mostra un aumento dell’occupazione in netta frenata e ben al di sotto delle attese del consensus.

Nel dettaglio a novembre l’indicatore si è attestato a 67 mila unità, ben inferiore alle stime a 135 mila unità ed in forte peggioramento rispetto alle 121 mila unità registrate ad ottobre (dato rivisto a ribasso dalle 125 mila unità inizialmente comunicate).