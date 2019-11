USA: nel terzo trim. 2019 si contrae la produttività non agricola mentre il costo del lavoro si contrae

Negli USA la produttività non agricola del terzo trimestre 2019 è scesa dello 0,3% su base trimestrale, facendo peggio sia delle attese di crescita al +0,9% che della precedente rilevazione in aumento del 2,5% (dato rivisto al rialzo dal +2,3% comunicato in precedenza).

Il costo unitario del lavoro nei settori non agricoli nel terzo trimestre 2019 è invece aumentato del 3,6% t/t; il dato risulta in miglioramento rispetto al +2,4% (rivisto a ribasso da +2,6%) della passata misurazione ed oltre le stime di crescita pari a +2,2%.