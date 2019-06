USA: job report di Maggio evidenzia NFP sotto le attese, qui i dettagli

Cattive notizie sul fronte dei Non Farm Payrolls a maggio, ossia il dato che informa sulla creazione/distruzione di posti di lavoro nei settori non agricoli. Sebbene ci sia stato un aumento di 75 mila unità, il dato è inferiore sia alle stime che attendevano un incremento di 175 mila unità, che alla rilevazione precedente di +224 mila unità (rivista da 263 mila unità).

Il tasso di disoccupazione resta stabile al 3,6% confermando le attese.

La retribuzione media oraria risulta in crescita dello 0,2% rispetto lo scorso mese, in linea con il valore precedente ma inferiore alle stime che attendevano una crescita al +0,3%. Su base annua il dato risulta in aumento del 3,1%, lievemente inferiore alle stime ed alla rilevazione precedente attestatisi al +3,2%.

Infine il tasso di partecipazione (che misura il rapporto fra forza lavoro -ossia la somma fra occupati e disoccupati in cerca di lavoro-, e popolazione in età lavorativa) si rimane stabile al 62,8%.