USA: Fed lascia fermi i tassi e allontana stretta monetaria

Il Fomc nella riunione di fine anno della Fed ha deciso di lasciare i tassi invariati sul range 1,50%1-75%, come atteso dagli analisti. Il mercato del lavoro abbastanza robusto e la crescita economica, seppur moderata, sono due dei motivi che sicuramente hanno indotto a tale decisione

Dal Dot Plot si è capito che la situazione rimarrà su tali livelli almeno fino alla fine del 2020; le proiezioni indicano inoltre un rialzo futuro dei tassi abbastanza lento, ossia di 25 punti base nel 2021 e di altri 25 pb nel 2022.

Al di la delle proiezioni, il braccio di politica monetaria della Fed valuterà come agire in futuro in base all’andamento dell’economia, con una particolare attenzione agli “sviluppi globali” e alle più fiacche pressioni sull’inflazione, su cui anche le aspettative sull’andamento dei prezzi rimangono basse.

Fra le altre stime la Fed attende che nel 2020 il Pil crescerà del 2%, dell’1,9% nel 2021 e dell’1,8% nel 2022. Il tasso di disoccupazione di quest’anno è stato rivisto a ribasso al 3,6% rispetto al 3,7% previsto in settembre, mentre per il 2020 la disoccupazione è attesa al 3,5%, per il 2021 al 3,6% e per il 2022 al 3,7%.