USA: a novembre scende fiducia dei consumatori, nuove abitazioni vendute calano a ottobre

A novembre il rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi scende a 125,5 punti dai 126,1 punti di ottobre (dato rivisto al rialzo dai 125,9 punti inizialmente comunicati); il dato attuale anche risulta peggiore del consensus a 127 punti.

Ad ottobre sono state registrate vendite di nuove abitazioni per 733 mila unità, risultando superiori alle 709 mila unità stimate dagli analisti; il dato risulta in calo rispetto alle 738 mila unità vendute a settembre (dato rivisto al rialzo dalle 701 mila unità comunicate in prima istanza)