USA: a novembre permessi di costruzione e nuovi cantieri residenziali superiori alle attese

A novembre i permessi di costruzione rilasciati ammontano a 1,482 milioni, in aumento dell’1,4% rispetto agli 1,461 milioni di permessi rilasciati ad ottobre, mese in cui si registrava un balzo del 5%; il dato attuale è anche migliore delle stime, che attendevano concessioni per 1,41 milioni di unità.

I nuovi cantieri edili residenziali ammontano invece a 1,365 milioni, corrispondenti ad una crescita del 3,2% in rapporto ai 1,323 milioni (dato rivisto al rialzo dagli 1,314 milioni inizialmente comunicati) della passata rilevazione, che sperimentava una crescita del 4,5%; anche in tal caso i valori attuali sono migliori del consensus, che stimava nuovi cantieri per 1,345 milioni.