USA: a luglio dimuiscono le NFP, la disoccupazione rimane stabile e le retribuzioni aumentano

Le Non Farm Payrolls (che misurano la variazione del numero dei salariati nel settore non agricolo) di luglio si attestano a 164 mila unità, lievemente inferiori alle stime di 165.000 unità ed in forte calo rispetto alla rilevazione precedente di 193.000 (dato rivisto al ribasso da 224.000 uintà).

La retribuzione oraria media cresce dello 0,3% su base mensile, valore lievemente superiore alle stime di aumento dello 0,2% ed in linea con la precedente rilevazione del +0,3% (rivisto da +0,2%).

Su base annua il dato è cresciuto del 3,2%, numero appena superiore alle stime ed alla precedente rilevazione entrambe attestatesi al +3,1%.

La disoccupazione rimane stabile al 3,7% e conferma le attese.