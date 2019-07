USA: a giugno Non Farm Payrolls (NFP) ben oltre le stime. Qui i dettagli sul Job Report

Buone notizie sul mercato del lavoro statunitense per il mese di giugno. I Non Farm Payrolls, che si ricorda indicano la variazione del numero di persone che percepiscono salari nel settore non agricolo, mostrano un aumento a 224 mila unità dalla precedente crescita di 75 mila unità (rivisto a 72 mila unità), ben oltre anche le stime di crescita di 160 mila unita e il valore precedente di 75 mila unità.

Nel solo sub-settore privato non agricolo si registra un aumento di 191 mila unità, anch’esso ben oltre le stime di crescita attestatesi a 193 mila unità e la precedente rilevazione che mostrava un valore positivo per 83 mila unità.

Il tasso di disoccupazione è invece al 3,7%, lievemente superiore alle stime e alla rilevazione precedente entrambe pari al 3,6%.

La retribuzione oraria media risulta invece in crescita dello 0,2% su base mensile, lievemente inferiore alle attese di crescita dello 0,3% e la precedente rilevazione uguale alle stime (rivista comunque da +0,2%). Anche su base annua il dato in crescita del 3,1% (uguale alla precedente rilevazione), risulta leggermente sotto le stime del 3,2%