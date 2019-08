Unicredit: nel secondo trimestre 2019 conti inferiori alle attese

Unicredit chiude il secondo trimestre del 2019 con conti inferiori alle stime; utile netto rettificato a 1 miliardo (+0,4% a/a); tagliata guidance 2019 sui ricavi.

Conto economico secondo trimestre 2019

Unicredit archivia il periodo aprile-giugno 2019 con ricavi in calo del 4,6% a 4,517 miliardi, rispetto ai 4,736 miliardi del pari periodo del 2018; il dato è anche inferiore al consensus di 4,643 miliardi.

Il margine operativo lordo è stato pari a 2,065 miliardi, in calo del 4,9% rispetto ai 2,172 miliardi del secondo trimestre del 2018, mentre il consensus stimava un valore di 2,14 miliardi.

Il margine operativo netto risulta in contrazione di ben il 18,7% a 1,357 miliardi, inferiore alle attese di 1,513 miliardi.

Il secondo trimestre 2019 si chiude con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 1,854 miliardi, in aumento di ben l’81% rispetto agli 1,024 miliardi del corrispondente periodo del 2018 ma inferiore alle stime attestatesi a 2,133 miliardi.

L’utile netto rettificato di gruppo si attesta infine a 1 miliardo di euro (+0,4% su base annua). Il valore, si legge nella note del gruppo, esclude le componenti eccezionali relative a eventi che si sono verificati nel primo trimestre 2019 per 258 milioni di euro (come la cessione di immobili in Germania ) e nel secondo trimestre 2019 per 825 milioni (principalmente relativi agli impatti dovuti alla cessione del 17% di FinecoBank per 1,176 milioni e alla cessione di Ocean Breeze Group, classificata Held for Sale, per -178 milioni).

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine giugno 2019 i crediti verso i clienti del gruppo si sono attestati a 432,2 miliardi, in crescita del 2,8% su base annua.

Le esposizioni deteriorate lorde di Gruppo (NPE) sono diminuite del 19,2 per cento a 34,4 miliardi nel secondo trimestre 2019; migliora il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi, attestatosi al 7 per cento nel periodo in esame (-1,8% a/a).

Le esposizioni deteriorate nette sono scese a 13,4 mld nel secondo trimestre 2019 (-19,3 per cento a/a) con un rapporto tra esposizioni deteriorate nette e totale crediti netti al 2,9% (-0,8% a/a). Il rapporto di copertura è stato del 61,0 per cento nel 2trim19 (+0,1 p.p. a/a, -0,8 p.p. trim/trim). Le cessioni di esposizioni creditizie deteriorate lorde di gruppo hanno raggiunto i 2,1 miliardi nel periodo osservato.

Infine, con riferimento alla solidità patrimoniale, Il CET1 ratio di Gruppo si è attestato al 12,08%; il Tier 1 risulta al 13,63 per cento e total capital ratio si attesta al 16,21 per cento.

Outlook 2019