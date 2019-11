Unicredit: ancora non c’è accordo definitivo su Yapi Kredi

Unicredit comincia a muoversi per diminuire l’esposizione ed uscire dalla banca turca Yapi Kredi secondo quanto riferisce Reuters.

L’istituto, per rispondere alle indiscrezioni riguardo ad una potenziale operazione riguardante Koç Financial Services (KFS) e Yapi Kredi precisa che, nell’ambito del nuovo piano strategico, sono stati avviati contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell’attuale joint venture in Turchia.

Tuttavia, prosegue il comunicato, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo.