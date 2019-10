Unicredit: 5 mld sul piatto per turismo ed agroalimentare

Agroalimentare di qualità e turismo, un’opportunità per il Bel Paese. Guardando i dati cresce sempre di più il numero di turisti italiani che hanno praticato esperienze nell’ambito del turismo eno-gastronomico (+48% 2018 vs 2017). L’Italia inoltre, con ben 823 prodotti, si conferma il Paese in Europa con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea.

A supporto di tali numeri UniCredit lancia “Made4Italy“, la nuova iniziativa della banca per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura, settori-chiave per la crescita dell’economia italiana e dei suoi territori. L’istituto crea quindi un plafond di 5 miliardi di euro per le PMI italiane nel triennio 2019-2021, al fine di promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici.

Nel dettaglio, il programma “Made4Italy” prevede le seguenti linee di azione strategica.

L’istituto destinerà 5 miliardi di euro di nuova finanza nel triennio 2019-2021 per stimolare il “fare-rete” sui territori e per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura. Questo si traduce anche nell’offerta di prodotti e servizi tarati sulle specifiche esigenze delle imprese che operano nei settori del turismo e dell’agroalimentare italiano;

Grazie al radicamento territoriale e al proprio know-how di banca internazionale, UniCredit mette a disposizione una consulenza specifica dedicata e tarata sulle esigenze di ogni singolo progetto selezionato sui territori, con il supporto di alcune leve quali: