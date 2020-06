Bomba American Airlines, starebbe per raccogliere grossi capitali, già da oggi il titolo potrebbe esplodere

Secondo una recente notizia resa da Bloomberg News, la compagnia aerea American Airlines Group, dopo l’interruzione dei viaggi a causa del coronavirus, è alla ricerca di nuova liquidità, si parla di circa 1,5 miliardi di dollari.

L’operazione si dovrebbe concretizzare attraverso la vendita di azioni e altri titoli convertibili.

Secondo la fonte, American Airlines (la quale non ha ancora voluto commentare questo rumor) potrebbe annunciare l’offerta già nella giornata di oggi, lunedì 22 giugno 2020.

Nell’attesa degli sviluppi della vicenda, analizziamo il quadro tecnico del titolo, senz’altro molto interessante.

American Airlines, analisi del titolo

Il titolo è da poco uscito da una fase di accumulazione in cui era entrato già da metà marzo dopo un rapido crollo dei prezzi. Crollo che, in questo periodo di emergenza sanitaria del coronavirus, è stato accusato dalla maggior parte dei titoli azionari di tutto il mondo.

Il movimento dei prezzi, nella fase di accumulazione è accompagnato da un appiattimento dei volumi che esplodono alla rottura della resistenza in area 12,60. Il movimento al rialzo è molto marcato, segnato da una long white candle che apre in gap up.

Possibile operazione long:

Buy: 16

stop loss: sotto i 9,10

Target: 30,40 (+ 90% dai prezzi correnti)

Rapporto rischio rendimento: maggiore di 1 a 2.

