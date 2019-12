UK: BoE lascia tassi invariati

Il Monetary Policy Committee, braccio di politica monetaria della Bank of England, con 7 voti a favore e due contrari (ma propensi per un taglio), ha deciso per lasciare il costo del denaro sul livello precedente dello 0,75%, rispettando le stime degli analisti.

Dal comunicato dell’istituto si legge che in futuro “la politica monetaria potrebbe rispondere in entrambe le direzioni -stretta o allentamento, ndr- ai cambiamenti delle prospettive economiche al fine di garantire un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo del 2%.

Il Comitato continuerà, tra gli altri fattori, a monitorare attentamente le risposte delle imprese e delle famiglie agli sviluppi della Brexit nonché le prospettive di una ripresa della crescita globale. Se la crescita globale non riesce a stabilizzarsi o se le incertezze della Brexit rimangono trincerate, la politica monetaria potrebbe dover rafforzare la ripresa prevista della crescita del Pil e dell’inflazione nel Regno Unito. Più avanti, a condizione che questi rischi non si materializzino e l’economia si riprenda in linea con le ultime proiezioni del MPC, potrebbe essere necessario un modesto inasprimento della politica, a un ritmo graduale e in misura limitata, per garantire la sostenibilità dell’obiettivo d’inflazione”.